Рэндом: Великолепный Скотт! Эти награды Splatoon 3 звучат знакомо

Взвод 3 Направляет все виды молодежных и высококлассных тем, но третья часть также, похоже, черпала вдохновение из ряда популярных фильмов 80-х годов. Внимание: впереди возможны спойлеры!

Как отметили несколько Инклингов и Октолингов на различных платформах социальных сетей, в последнем выпуске есть некоторые элементы и бонусы, которые, кажется, отдают дань уважения таким фильмам, как Назад в будущееИ Звездные войны а может даже Охотники за привидениями.

Я не могу в это поверить, но они сделали это снова … Оборудование для Salmon Run в этом месяце — металлический оттенок Дока Брауна из BttF 2 ??? https://t.co/PoU9Eu23DR pic.twitter.com/FNv3DcVy6F— Косатка (@GateauLOrange) 1 октября 2022 г.

Помимо маски Марти МакФлая и очков Дока, похоже, что Splatoon 3 может также иметь отсылку к «шлему ключника» из «Охотников за привидениями» (известному в игре как «Ситечко для мозга») и экспериментальным шлемам повстанцев, появившимся в «Звездных войнах» (известным как «Астрошлем») в игре). Вот несколько дополнительных фотографий оборудования Grizzco:

Это напомнило мне больше о том, что произошло с двумя другими, возвращаясь к будущим ссылкам.

Хотя космический шлем выглядит вдохновленным «Звездными войнами», это, вероятно, не BttF. pic.twitter.com/k7Fjhc0lkN— Марек (@MarekLonchar) 1 октября 2022 г.

Что вы думаете об этих предметах? Будете ли вы носить их в бою? Комментарий ниже.