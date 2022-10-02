Рэндом: Великолепный Скотт! Эти награды Splatoon 3 звучат знакомо

Взвод 3 Направляет все виды молодежных и высококлассных тем, но третья часть также, похоже, черпала вдохновение из ряда популярных фильмов 80-х годов. Внимание: впереди возможны спойлеры!
Как отметили несколько Инклингов и Октолингов на различных платформах социальных сетей, в последнем выпуске есть некоторые элементы и бонусы, которые, кажется, отдают дань уважения таким фильмам, как Назад в будущееИ Звездные войны а может даже Охотники за привидениями.
Помимо маски Марти МакФлая и очков Дока, похоже, что Splatoon 3 может также иметь отсылку к «шлему ключника» из «Охотников за привидениями» (известному в игре как «Ситечко для мозга») и экспериментальным шлемам повстанцев, появившимся в «Звездных войнах» (известным как «Астрошлем») в игре). Вот несколько дополнительных фотографий оборудования Grizzco:
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