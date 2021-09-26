Глава дипломатии ЕС Хосеп Боррелл предупредил, что отношения ЕС с Мали могут быть серьезно повреждены, если страна разрешит конфиденциальность. русский На их земле работают военные подрядчики.

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Франция угрожает вывести свои войска из Мали

ранее Франция Я пригрозил отозвать это силы Из Мали после того, как появилась информация о возможности сотрудничества классификация В Бамако с российской военной компанией Wagner Group. У компании есть военизированные формирования, которые, по словам Пэрис, неоднократно совершали нарушения и преступления в прошлом. Вот уже восемь лет французские силы проводят контртеррористическую операцию в Сахеле – районе на южной окраине Сахары, простирающейся от Сенегала до Судана – через Мавританию, Мали, Нигер, Чад и Эритрею.

Париж выразил обеспокоенность сообщениями о возможном сотрудничестве между финансовыми властями и российской группой Вагнера. «Если эта информация подтвердится, она будет очень тревожной, противоречивой и несовместимой с мерами, которые мы приняли много лет назад и хотим продолжать в странах Сахеля», – заявила министр национальной обороны Флоренс Парли. Французская голова МСЗ Жан-Ив Ле Дриан предупредил, что участие российского концерна в Мали «противоречит присутствию французских войск в стране».

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Группа Вагнера. Финансовые власти подтверждают это.

Финансовые власти подтвердили, что ведут переговоры с российской компанией. По сообщениям СМИ, группа Вагнера отправит в Бамако более тысячи российских наемников. При этом французские дипломаты предупредили, что Париж немедленно выведет свои войска из страны. По их словам, группа Вагнера была заказана Кремлем и уже несколько месяцев ведет антифранцузскую пропаганду в Африке.

В настоящее время в Сахеле дислоцируется более 5000 французских солдат. в июне Президент Но президент Франции Эммануэль Макрон объявил о сокращении военного присутствия после военного переворота в Мали.

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