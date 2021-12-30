Р Вайшали занимает второе место в женском дивизионе, а Конеру Хампи — третье место.

В день открытия чемпионата по блицу Вишали одержал впечатляющие победы над Марией Мозычук (Украина) и россиянкой Валентиной Юниной.

Варшава, Польша): Двадцатилетняя индианка Р. Вишали заняла здесь второе место с 7,5 очками в девяти турах в женском дивизионе чемпионата мира по блицу, а ее соотечественница Кониро Хампи заняла третье место.

Вайшали, сестра индийского вундеркинда и гроссмейстера Р. Праггнанандхаа, одержала впечатляющие победы над Марией Музычук (Украина) и россиянкой Валентиной Юниной в день открытия чемпионата по блицу.

По итогам девяти раундов поздно вечером в среду Казахстан лидировала Бибисара Асавбаева с восемью очками.

В девятом раунде Вишали перебил Полину Шувалову (Россия), а затем встретился с Асаубаевой.

Хампи, лучший игрок страны, занимает третье место вместе с россиянкой Александрой Костенюк, которой удалось оправиться от поражения в первом раунде от турецкой Екатерины Аталик и другой казахстанской теннисистки, 21-летней Зенсайи Абдулмалик.

Хэмби обыграла Александру Горячкину в девятом раунде и встретится с Костенюком в десятом.

Хампи финишировал шестым с 7,5 очками в гонках Rapid.

Остальные индийцы — Вантика Агрвал и Падмини Раут занимают 32-е и 57-е места соответственно с 5 и 4,5 очками.

В открытом турнире действующий чемпион Магнус Карлсен неудачно стартовал, потерпев три поражения в первый день и на полтора очка опередив лидера чемпионата Левона Ароняна.

Заняв первое место в рейтинге 10/12, Аронян (который выиграл титул чемпиона мира по блицкригу в 2010 году) проиграл только один матч, но в тот день обыграл всех своих основных соперников. Однако действующий чемпион Карлсен, а также американец Хикару Накамура (который выиграл серебряную медаль в предыдущем выпуске турнира) еще не играли.

Восемнадцатилетний генеральный менеджер из Индии Арджун Иригизи отыгрался с первым номером в мире Карлсеном в 12-м раунде в 72-ходовом матче с черным разрезом. У него 8,5 очков, и он занимает 12-е место, что является самым высоким показателем среди индийских игроков в открытом турнире.

Молодой гроссмейстер Д. Гукеш, финишировавший девятым в чемпионате мира по рапиду, набрал 6,5 очков в 12 раундах и финишировал 81-м.

Видит Гуджрати, который разделяет честь с соотечественником Нихалом Сарином в 12-м туре, занимает второе место в рейтинге Индии после Эригеси с 8,5 очками и занимает 27-е место. Гуджрати (7,5 очков) находится на 35-м месте, за ним следует П. Харикришна (7 очков, 48).

Другие индейцы и их позиции в открытом разделе — Абхиманью Пураник (6,5 балла, 60), Хаша Бхаратакуте (6,5, 64), Ронак Садхвани (6, 90), Митрапа Гуха (6, 95), С.Л. Нараянан (5,5, 109) )), Санкалп Гупта (5.5, 119) и Адитья Миттал (3.5, 170).

В открытом турнире египтянин Бассем Амин стал большим сюрпризом, поскольку в первый день он закончил один на втором месте с 9,5 очками, за ним следует первый иранский игрок и бывший чемпион мира среди юниоров Пархам Максудло с 9 очками.

Их преследуют 12 лучших игроков с 8,5 очками, в том числе действующие чемпионы Карлсен, Ян Непомняччи, Даниэль Дубов и Александр Грищук, а также один из лучших игроков в блиц в мире Хикару.

Накамура, который также боролся за прорыв, выиграв пять ничьих подряд.

Третий уровень игроков, 8/12, возглавляет местный фаворит Ян Кшиштоф Дуда и включает бывшего претендента на звание чемпиона мира по шахматам и чемпиона мира 2016 года по блицу Сергея Карякина.

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