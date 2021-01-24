Economy

Р. Ван Форен. Трамп и его любопытная российская поддержка

24 января, 2021
Marfa Fedoroa

Когда Трамп пришел к власти, одно не подлежало сомнению: сами Соединенные Штаты и остальной мир испытывали серьезные проблемы, и ситуация никогда не будет прежней. Трамп, построивший фиктивную империю на кредитах, банкротстве и дерзком поведении, был вынужден отказаться от всех правил и бросить вызов всем ограничениям своей власти. И все это ради одной цели: быть королем в республике, фюрером в демократической стране и соответствовать диктаторам, которые им так нравились. На самом деле Трамп с самого начала был очень ясен в этом вопросе, простая мысль о принятии желаемого за действительное заставляла многих закрывать глаза в течение очень долгого времени.

Для многих специалистов в области психического здоровья с самого начала было ясно, какова его личность. Я участвовал в борьбе с политическим психиатрическим насилием большую часть своей жизни, поэтому я воздерживался от постановки диагноза, полагая, что клеймение кого-то психологическим штампом было бы не только неэтичным, но и скользким спуском, ведущим к практике, которую я провел все эти годы. лет на оппозиции. Однако не секрет, что многие в области психического здоровья рано поняли темные стороны его личности и, следовательно, также знали, что со временем ситуация может ухудшиться. И так было до последнего дня его пребывания в должности.

В истории Трамп был не единственным человеком, на здоровье которого повлияла его политика. Просто прочтите бывшего министра иностранных дел Великобритании Дэвида Оуэна «О болезни и у власти», чтобы понять, что Трамп – один из многих подобных прискорбных инцидентов. Однако раньше это редко влияло на международную политику. Причина в том, что большинство лидеров, чей процесс принятия решений зависел от проблем со здоровьем, в своей основе были ориентированы на демократию или не имели такого влияния на мировую политику, как Трамп в качестве президента Соединенных Штатов.

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Полное отсутствие морали и невероятный эгоизм Трампа создали непоправимый разрыв между Европой и Соединенными Штатами, подрывая как остатки демократии в его стране, так и имидж Соединенных Штатов как маяка демократии, а также, к сожалению, мощный стимул для недемократических правителей. чтобы продвинуться вперед с их репрессивными мерами. Трампу это сошло с рук, они могут.


Дональд Трамп возвращается в родную Флориду

Что меня излишне удивило, так это поразительно широкая поддержка, которую Трамп получал на протяжении многих лет со стороны российского иммигрантского сообщества. В какой степени Трамп был, по крайней мере, частичным творением Путина, и его одинокая история в ФСБ покажет нам, и что российские кроты в США и Европе были задействованы для подпитки его разрушительного влияния, также не удивительно. Но многие русские иммигранты, бежавшие от тоталитаризма или путинизма и которые должны были почувствовать опасность, которую несет этот человек, вместо этого поддержали его и поверили в совершенно нелогичное утверждение о том, что политика оппозиционной Демократической партии была «социалистической» или даже «коммунистической». .

Немало представителей русской диаспоры, проживающей в Европе или США, поддерживают Путина, потому что он дает России ее «законное место» в мире, и большинство из них, вероятно, думают, что Украина – фальшивая страна и «наша страна», потому что они склонны спорить. Кто-то может подумать, что страны Балтии должны вернуться в лоно России. Остальные поддерживают Навального, который в этом плане не намного лучше. Он также верит в «имперское величие» России, поддерживает оккупацию Крыма и российскую сторону российско-грузинской войны. Но даже среди тех, кто видит в Путине безжалостного диктатора, офицера КГБ, который превратил свою страну в мафиозное государство, управляемое КГБ, и освоивший слияние преступности с правящим классом, они даже аплодируют Трампу и каким-то образом сознательно отрицают это. Дело в том, что многие его политики облегчили жизнь Путину или сыграли прямую роль в его руках. Среди тех, кто по-прежнему защищает Трампа и считает, что с ним «несправедливо обошлись», есть немало тех, кто принадлежит либо к правозащитному движению в Советском Союзе, либо к нынешней оппозиции, что заставляет меня сомневаться в том, насколько глубоко они понимают демократические принципы. управление действительно есть. Насколько я понимаю, лишь немногие поддерживают эту позицию среди тех, кто иммигрировал из других стран, которые были вынуждены быть частью Советского Союза из-за своей оккупации, или которые теперь считают себя частью Советского Союза. Черная страница в их истории и результатах русского империализма.

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Я не сомневаюсь, что Трамп завидовал Владимиру Путину так же, как он завидовал Ким Чен Ыну из Северной Кореи, и он задавался вопросом, почему им удавалось избежать наказания за то, чего он не мог. Если бы ему был предоставлен шанс, ему было бы не лучше, я абсолютно уверен в этом, и поскольку воровство и коррупция, которые сделали Путина и его соратников одними из самых богатых в мире, были бы полностью ему в рукаве, были менее успешными в такие “дела”.

После распада Советского Союза мало кто из западных политиков поспешил отрицать или скрывать свою приверженность Советам или лидерам, таким как Германская Демократическая Республика и Румыния. Я уверен, что в ближайшие месяцы и годы мы увидим много людей, пытающихся отвлечься от своих проповедей в поддержку Трампа. Но для меня по-прежнему остается печальной загадкой вопрос о том, как те, кто бежал от советского авторитарного правления, не смогли увидеть видимых признаков подобного поведения на стене Трампа.

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