Сабина Нисса: лондонская полиция произвела новый арест по делу

28-летняя Нисса была убита в прошлую пятницу, когда шла недалеко от своего дома на юго-востоке Лондона до местного паба, где она собиралась встретиться с друзьями. так и не прибыл.

На следующий день ее тело было обнаружено в близлежащем парке, что послужило поводом для расследования убийства.

«38-летний мужчина был арестован по подозрению в убийстве примерно в 03:00 в воскресенье 26 сентября по адресу в Восточном Суссексе. Он был передан под стражу в полиции», – говорится в заявлении столичной полиции. статус.

«Семья Сабины была проинформирована об этом важном событии и продолжает получать поддержку от офицеров-специалистов», – сказал Нил Джон, главный детектив-инспектор, говорится в заявлении.

Метрополитен ранее арестовал двух других мужчин – 40-летнего и 38-летнего – которые с тех пор были освобождены под следствие. Последний арест произошел через несколько дней после того, как власти обнародовали кадры по кабельному телевидению, на которых запечатлен мужчина, идущий на Пеглер-сквер незадолго до убийства Несса. Бдение при свечах Бдение прошло при свечах в пятницу вечером. Организаторы заявили, что в Кидбруке, районе Ниса на юго-востоке Лондона, чтобы отдать дань уважения ее жизни и призвать к действиям по повышению безопасности женщин и девочек. Кэтрин, герцогиня Кембриджская, также отдала дань уважения Ниссе в твиттере в пятницу, сказав, что ей «грустно потерять еще одну невинную девушку на наших улицах». И она добавила: «Я мыслю с семьей и друзьями Сабины, а также со всеми, кто пострадал от этого трагического события», прежде чем подписать твит в своем официальном аккаунте, которым поделилась с «C». На бдении Джебина Ясмин Ислам, сестра Нисы, рассказала о боли потери брата, охарактеризовав свою сестру как «блестящую» женщину. READ WH говорит, что Байден не может диктовать, чтобы отклонить отчеты разведки Трампа Ислам сказал: «Мы так рано потеряли прекрасную сестру … Сабина любила свою семью. Мы потеряли нашу сестру, мои родители потеряли дочь, а мои дочери потеряли такую ​​блестящую, любящую и заботливую тетю». «Такое ощущение, что мы застряли в дурном сне и не можем выбраться из него», – добавила она. Жители Кидбрука, тихого пригорода Лондона примерно в 20 минутах езды на поезде от центра Лондона, были шокированы убийством в их районе. “Вы чувствуете, что это могло случиться с вами. Это могло произойти где угодно”, – сказала CNN в пятницу вечером Алия Эзеева, молодая мать, прожившая в этом районе около двух лет. «Мы хотим чувствовать себя в безопасности», – сказала Мануэла Коломбини, которая также присутствовала на бдении и живет в этом районе около 15 лет.

Васко Котовио из CNN, Клаудиа Рибаза, Кара Фокс и Ивана Куцова внесли свой вклад в этот отчет.