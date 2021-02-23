В 2010 году другим членом СРН был бывший командующий армией по имени Фаустин Каюмба Ньямваса, Выстрел и ранен В Йоханнесбурге.

Убийства руандийских диссидентов в Южной Африке привели к дипломатической напряженности между двумя странами, включая изгнание дипломатов, до того, как отношения разморозились при нынешнем президенте Южной Африки Сириле Рамафосе.

Лунга Нгкенгили, пресс-секретарь Департамента международных отношений и сотрудничества Южной Африки, сказал, что Южная Африка и Руанда продолжают поддерживать «хорошие рабочие отношения».

Об убийстве г-на Бамбурики г-н Нгкинглили сказал: «Нас ведет полиция, и пока они не указали, что это политическое убийство».

За пределами ЮАР критики правительства Руанды подвергались нападкам в других странах. В Кении он был бывшим министром Он убил его В 1998 году, через несколько месяцев после того, как он сказал, что опасается за свою жизнь. В Бельгии искалеченное тело бывшего правительственного чиновника Найдено плавающим в канале В 2005 году.

А в августе прошлого года после Российский статус Кагаме назвал его “безупречным,“ Пол Россабгина, правительственный критик, которому приписывают спасение 1268 человек во время геноцида в Руанде, был арестован и обвинен в терроризме. В этом случае есть это Она вызвала всеобщее осуждение.

В случае с г-ном Бамбурики, человек, который якобы заманивал его до самой смерти, постоянно звонил ему в течение недели, настаивая на том, что он хотел купить кровать в своем магазине, сказал в понедельник г-н Матбази, официальный представитель СРН. Г-н Мутабази сказал, что г-н Бамбурики в то время был на партийной конференции в Йоханнесбурге, но он не подозревал ничего нежелательного.