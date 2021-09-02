Сайед Али Гилани: индийские силы дислоцируются в Сринагаре после убийства лидера кашмирских сепаратистов

«Силы развернуты в уязвимых местах в Сринагаре и других крупных городах, и движение автотранспорта запрещено», – сказал представитель полиции.
Гилани был крупнейшим лидером сепаратистов в Кашмире. Его семья сказала, что пожилой политик болел в течение многих лет и находился под домашним арестом в течение 12 лет после того, как возглавил несколько антииндийских протестов.
Член семьи сказал Рейтер, что у Гилани появились боли в груди и заложенность в груди в среду днем, и он скончался поздно ночью в своем доме в Сринагаре.
Начальник полиции Виджей Кумар сообщил агентству Рейтер, что Интернет был отключен в качестве меры предосторожности, а в Кашмирской долине были введены ограничения.
Другой чиновник сказал, что дороги, ведущие к резиденции Гилани в Сринагаре, были закрыты.
Кашмир долгое время был горячей точкой между соседними Индией и Пакистаном, которые претендуют на всю территорию, но управляют только ее частями. Однако напряженность возобновилась после того, как Нью-Дели отказался от автономии Джамму и Кашмир в августе 2019 года и разделил его на два региона под федеральным управлением.
В прошлом году Гилани ушел из своей жесткой фракции на конференции Hurriyat, заявив, что ему не удалось противостоять усилиям Нью-Дели по ужесточению контроля над спорным регионом.
Hurriyat Conference была создана различными сепаратистскими группировками в Кашмире в 1993 году, чтобы обеспечить политическую платформу для отделения от Индии после вооруженного восстания против Нью-Дели.
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