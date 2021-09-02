Сайед Али Гилани: индийские силы дислоцируются в Сринагаре после убийства лидера кашмирских сепаратистов

«Силы развернуты в уязвимых местах в Сринагаре и других крупных городах, и движение автотранспорта запрещено», – сказал представитель полиции.

Гилани был крупнейшим лидером сепаратистов в Кашмире. Его семья сказала, что пожилой политик болел в течение многих лет и находился под домашним арестом в течение 12 лет после того, как возглавил несколько антииндийских протестов.

Член семьи сказал Рейтер, что у Гилани появились боли в груди и заложенность в груди в среду днем, и он скончался поздно ночью в своем доме в Сринагаре.

Начальник полиции Виджей Кумар сообщил агентству Рейтер, что Интернет был отключен в качестве меры предосторожности, а в Кашмирской долине были введены ограничения.