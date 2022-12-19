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ПРИНСТОН, США, 19 декабря — Любители футбола обратились в социальные сети, чтобы отреагировать на новость о том, что правоохранительные органы США заблокировали популярный сайт потокового вещания Hesgoal & Score808 в числе многих других в связи с приближением чемпионата мира по футболу FIFA 2022.

Хасжваль Привлечение «миллионов» посетителей в месяц, желающих бесплатно транслировать контент в прямом эфире. Считалось, что этот вариант был отвергнут властями США. Вместо этого посетителей встречал экспроприированный баннер, в котором говорилось, что Соединенные Штаты теперь владеют доменом и ограничивают доступ к нему. Всего через несколько часов после того, как сайт был захвачен, подозреваемые запустили новый сайт спортивных трансляций под названием ЭйДжей Спорт ТВ. Доступ к нему можно получить по адресу Пиратство является распространенной проблемой в спорте на таких сайтах, какПривлечение «миллионов» посетителей в месяц, желающих бесплатно транслировать контент в прямом эфире. Считалось, что этот вариант был отвергнут властями США. Вместо этого посетителей встречал экспроприированный баннер, в котором говорилось, что Соединенные Штаты теперь владеют доменом и ограничивают доступ к нему. Всего через несколько часов после того, как сайт был захвачен, подозреваемые запустили новый сайт спортивных трансляций под названием. Доступ к нему можно получить по адресу https://www.ajsportstv.ch

Чиновники Министерства национальной безопасности тесно сотрудничали с ФБР, чтобы выследить владельцев популярных нелегальных потоковых сайтов в надежде справиться с более серьезным преступлением, связанным с распространением материалов, защищенных авторским правом, без согласия владельца.

Американская разведка навела их на мысль, что двое двенадцатилетних русских хакеров Они стояли за сайтом прямых трансляций Hesgoal и Score808, указывая свое местоположение на Москву, Россия. Конфликт между Россией и США лишает власти полномочий задерживать подозреваемых преступников.

Несколько дней назад Россия предупредила о «последствиях», если США отправят ракеты Patriot на Украину, Киев, Украина (AP) — МИД России предупредил в четверг, что, если США подтвердят сообщения о том, что они планируют поставить передовые ракеты ПВО Украина, будут. «Еще один провокационный шаг со стороны США» может побудить Москву отреагировать.

Домен AJ Sports TV зарегистрирован в России, что лишает разведку США контроля и влияния на судебные разбирательства, а владелец ФИФА Джанни Инфантино злится на правительство США за бездействие.