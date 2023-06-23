Сайт российского посольства «не представляет угрозы безопасности»

Премьер-министр выразил уверенность, что власти смогут контролировать сайт, что исключило посольство России, несмотря на присутствие на сайте дипломата.

Но оппозиция призывает к действиям по удалению человека, которого лидеры назвали «идиотом» из Австралии.

Российского дипломата видели живущим в сарае на месте, где его стране запретили строить посольство возле здания парламента в Канберре.

Австралийская газета сообщила, что сотрудники федеральной полиции Австралии следили за мужчиной, но не смогли его арестовать, поскольку он пользуется дипломатической неприкосновенностью.

Парламент быстро принял законы о прекращении аренды с 15 июня после получения от посольства рекомендаций по рискам безопасности.

Премьер-министр Энтони Альбанезе отмахнулся от присутствия мужчины на месте и сказал, что он не представляет угрозы для национальной безопасности.

«Мы уверены в нашей правовой позиции, и наш Комитет национальной безопасности изучил ее — мы ожидаем, что Россию не устроит наш ответ», — сказал он в пятницу.

«В настоящее время идут процессы для Содружества, чтобы официально оформить владение этим участком.

«Человек, стоящий на морозе на клочке травы в Канберре, не представляет угрозы для нашей национальной безопасности».

Но официальный представитель оппозиции по иностранным делам Саймон Бирмингем призвал правительство предпринять все возможные юридические шаги по этому вопросу.

«Мы не должны терпеть никого, кто пытается выставить Австралию дураком в отношении применения австралийского законодательства», — сказал он.

«России не разрешается иметь посольство на этой земле, и … они также не могут оккупировать эту землю, и это не входит в рамки закона».

Неясно, просило ли правительство дипломата покинуть это место, но сенатор от Бирмингема сказал, что если просьба была сделана, ее необходимо выполнить.

«Г-н Альбанезе, казалось, думал, что это что-то смешное или забавное, когда это было не так», — сказал он.

История продолжается

«Это важные вопросы национальной безопасности, во-первых, в отношении посольства на сайте, но, во-вторых, речь идет о том, соблюдаются ли австралийские законы и применяются ли они ко всем в равной степени».

Ожидается, что Москва подаст в суд, чтобы оспорить закон.

На прошлой неделе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскритиковал это решение, обвинив Австралию в «антироссийской истерии» и предупредив о возмездии.

Российское посольство в пригороде Гриффитс на юге Канберры это решение не затронет.

Национальная комиссия по капиталу заключила договор об аренде участка в Ярралумле в декабре 2008 года, а в 2011 году последовало разрешение на строительство.

По условиям аренды Россия согласилась закончить строительство в течение трех лет, но посольство еще частично построено.