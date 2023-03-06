Сайт-тизер Resident Evil 4 полон тайн, загадок и предыстории

В Resident Evil 4 есть новая ARG, полная головоломок и загадок, которые пользователи должны решить, чтобы вернуть дочь президента Соединенных Штатов (под кодовым названием Baby Eagle), пока не стало слишком поздно.

Те, кто заинтересован в участии, могут зайти на защищенный прокси-портал по адресу babyeagleismissing.com. Там они найдут срочное сообщение от агента Грина из Северо-восточного подразделения секретной службы с просьбой о помощи в похищении «Маленького орла» Эшли Грэм.

При входе на сайт пользователям будет представлена ​​серия сообщений от различных агентов, и они получат доступ к совершенно секретным подсказкам, которые помогут делу. Они должны анализировать и расшифровывать фрагментированные данные, чтобы давать агентам рекомендации относительно их следующих действий.

Одной из подсказок является разорванный документ, который пользователи должны собрать вместе, чтобы решить первую головоломку. Полученный ответ необходимо ввести в поле для комментариев, чтобы перейти к следующему заданию, которое включает в себя взлом другого кода и разблокировку телефона.

ARG строит предысторию Resident Evil 4, поскольку похищение дочери президента США ведет непосредственно к событиям видеоигры, поскольку специальный агент Леон Кеннеди отправляется на миссию по спасению «Орленка» от жестокого культа в сельской Европе.

Resident Evil 4 Remake выходит на PlayStation 5, PS4 и Xbox Series X | S и ПК 23 марта. Он следует недавним представлениям Capcom о Resident Evil 2 и 3, сохраняя основные элементы оригинальной игры, добавляя обновленный игровой процесс и визуальные эффекты.

Чтобы узнать больше об изменениях в классике ужасов, ознакомьтесь с нашим полным интервью Resident Evil 4 с режиссером Ясухиро Ампо и продюсером Capcom Йошиаки Харабаяси, где мы узнаем все, от нового оружия в игре до косметики и завершающих приемов.

Адель Анкерс-Рейндж — внештатный автор развлекательных программ для IGN. Следите за ней в Твиттере.