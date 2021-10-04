Сакураи приглашает всех посмотреть финальное шоу Smash, независимо от того, играете вы в игру или нет.

Остался всего день до того, как мы узнаем, кто возьмет на себя этот последний кусок персонажа. Игра Super Smash Bros. Окончательныйи режиссер сериала Масахиро Сакураи кажется довольно взволнованным – смеем сказать доверял? – О шоу.

Выступая сегодня утром в социальных сетях, Сакураи пригласила всех фанатов игр, «независимо от того, играете ли вы в Smash Bros. или просто любите игры», – посмотреть завтрашнее шоу.

Еще день до анонса последнего DLC для бойцов для Super Smash Bros. Окончательный.

Являетесь ли вы игроком Smash Bros. Или вы просто любите игры, обязательно настройтесь!https://t.co/gV1B8eYROw– Масахиро Сакураи / Масахиро Сакурай (@Sora_Sakurai) 4 октября 2021 г.

в большей степени твитнутьС благодарностью Встраивать твит Что касается перевода, Сакураи говорит, что ему «очень понравилось» запись этой последней трансляции:

«Вы можете не знать нового бойца, или он может отличаться от ваших личных ожиданий. Но мы надеемся, что вам понравится это игровое программное обеспечение и сама потоковая передача! Мне очень понравилось записывать трансляцию ».

Естественно, фанаты уже начали гадать, кто будет бойцом и оставил ли Сакураи какие-либо подсказки в своем сообщении. Мы уверены, что это не так, но это Делать Похоже, он адресован более широкой игровой аудитории, что, возможно, указывает на то, что боец ​​мог быть известным и хорошо известным персонажем.

Буквально вчера в официальном Twitter-аккаунте Super Smash Bros. также подбодрить фанатов дать волю своему воображению.

Завтра мы узнаем об этом раз и навсегда, так что не забудьте заглянуть к нам до 15:00 по Гринвичу, так как мы проведем большую презентацию в прямом эфире здесь, на Nintendo Life. Кто это будет ?!