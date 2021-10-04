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Сакураи приглашает всех посмотреть финальное шоу Smash, независимо от того, играете вы в игру или нет.

4 октября, 2021
Artem Sokolov
Фото: Nintendo.

Остался всего день до того, как мы узнаем, кто возьмет на себя этот последний кусок персонажа. Игра Super Smash Bros. Окончательныйи режиссер сериала Масахиро Сакураи кажется довольно взволнованным – смеем сказать доверял? – О шоу.

Выступая сегодня утром в социальных сетях, Сакураи пригласила всех фанатов игр, «независимо от того, играете ли вы в Smash Bros. или просто любите игры», – посмотреть завтрашнее шоу.

в большей степени твитнутьС благодарностью Встраивать твит Что касается перевода, Сакураи говорит, что ему «очень понравилось» запись этой последней трансляции:

«Вы можете не знать нового бойца, или он может отличаться от ваших личных ожиданий.

Но мы надеемся, что вам понравится это игровое программное обеспечение и сама потоковая передача! Мне очень понравилось записывать трансляцию ».

Естественно, фанаты уже начали гадать, кто будет бойцом и оставил ли Сакураи какие-либо подсказки в своем сообщении. Мы уверены, что это не так, но это Делать Похоже, он адресован более широкой игровой аудитории, что, возможно, указывает на то, что боец ​​мог быть известным и хорошо известным персонажем.

Буквально вчера в официальном Twitter-аккаунте Super Smash Bros. также подбодрить фанатов дать волю своему воображению.

Завтра мы узнаем об этом раз и навсегда, так что не забудьте заглянуть к нам до 15:00 по Гринвичу, так как мы проведем большую презентацию в прямом эфире здесь, на Nintendo Life. Кто это будет ?!

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