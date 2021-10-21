Сакураи рассказывает, как случайная встреча привела к Соре в Smash Bros.

После постоянных просьб Сора присоединилась к Kingdom Hearts. Игра Super Smash Bros. Окончательный Ранее на этой неделе от имени последний DLC Fighter.

Многим фанатам это все еще кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, так как именно это произошло? В последней колонке Сакураи (перевод Встраивать твит А также Встраивать твит), режиссер Smash вникает в подробности того, как все произошло. Хотя Сора был явно фаворитом фанатов после результатов голосования бойцов, сам Сакурай все же считал, что это маловероятно.

Так продолжалось до тех пор, пока однажды ему не представился шанс встретиться с представителем Disney в одном месте для награждения, который сказал, что все они были ради добавления Соры в список All-Star (это звучит похоже на оригинальную презентацию в лифте Kingdom Hearts. ). Затем это, очевидно, привело к множеству «долгих и осторожных дискуссий» между Square Enix, Nintendo и Disney.

Отсюда Сакурай, очевидно, должен был следовать множеству правил и преодолевать множество препятствий при разработке персонажа. Его команда также столкнулась с некоторыми трудностями при создании модели:

«Первая модель Sora, которую команда Smash отправила Disney / SE, была высокого качества, и проблем не было… Шучу. Это было действительно сложно».

В той же колонке Сакураи также упомянул, что изначально планировалось, что в Fighters Pass 2 будет только пять персонажей – как в оригинальном Fighters Pass, пока добавление Соры не было одобрено высшими должностными лицами.

Вы рады, что Сора попала в Super Smash Bros.? Окончательный в конце концов? Что вы думаете о новейшем DLC для истребителей в бою? Оставьте комментарий ниже.