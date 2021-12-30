Сакураи считает, что о нем лучше на время забыть

Масахиро Сакураи удалось его завершить Super Smash Bros. В этом году, но отныне непонятно, что будет дальше.

Хотя кажется Нет Думаю о новом файле Smash Bros. войти сейчас, Это не значит, что он это исключит.. Он также даже не уверен в своем будущем в разработке видеоигр, но это возможно. оставаться в индустрии так или иначе.

Теперь, в более недавнем интервью с 4 глушилкаСакурай поделился небольшой новостью — он посоветовал фанатам на время забыть об этом (Другими словами — перестань спрашивать, что дальше), потому что если он сделает что-нибудь еще, это, скорее всего, займет некоторое время.

Вот полная цитата, любезно предоставленная переводом Коди Ноколо:

«Чтобы заняться чем-нибудь еще, потребуется время, так что, может быть, тебе лучше на время забыть обо мне».

Последний вопрос: есть ли у него сообщение для читателей 4Gamer, но он говорит, что ему действительно нечего сказать, кроме этого:

«Чтобы заняться чем-нибудь еще, потребуется время, так что, может быть, тебе лучше на время забыть обо мне».— Коди Ноколо 29 декабря 2021 г.

Хотя некоторых это может обеспокоить, это не первый раз, когда мы слышим подобное от японского разработчика. Когда Хидеки Камия из Platinum получал большое количество вопросов о Байонетта 3 Как он сказал фанатам Просто забудь об этом.

Сакурай довольно активен в социальных сетях, поэтому, если вам интересно узнать, чем он занимается, вы всегда можете посетить Страница в Твиттере. за последнее время Он купил Xbox Series X. И ее тоже Проявите интерес к названию GOTY, нужно два.

Что бы вы хотели увидеть от Сакураи дальше? Новая игра, еще одна громкая игра, что-то еще? Комментарий ниже.