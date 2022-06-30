Салах Абдеслам , участник теракта в Париже в 2015 году, осужден.

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Единственным выжившим членом группы, устроившей в 2015 году буйство в Париже, был В среду он был признан виновным по всем пунктам обвинения, включая убийство и терроризм, и приговорен к пожизненному заключению, что положило конец крупнейшему уголовному процессу в современной истории Франции. Суд установил, что Салах Абд аль-Салам играл среди них главную роль. Во время ночной прогулки мужчины, применившие взрывчатку и автоматы, обстреляли концертный зал «Батаклан», национальный стадион и несколько ресторанов и кафе. 13 ноября 2015 г.130 человек погибли, сотни получили ранения. Позднее Исламское государство взяло на себя ответственность за кровопролитие во Франции. Самые страшные теракты Со времен Второй мировой войны.

В то время как внимание общественности во время 10-месячного судебного разбирательства было сосредоточено на Абдесламе, гражданине Франции бельгийского происхождения, 19 лет. Обвинения также были предъявлены преступникам и другим подозреваемым сообщникам. Предполагается, что пятеро погибли, а один находится в заключении в Турции.

Девятнадцать из 20 подсудимых были осуждены по всем пунктам обвинения в среду с приговорами от условного до пожизненного заключения.

Суд приговорил 32-летнего Абдеслама к самой суровой форме пожизненного заключения во французском законодательстве, приговор настолько редкий, что условно-досрочное освобождение практически невозможно. Было не сразу ясно, подаст ли он апелляцию.

Адвокаты, представляющие потерпевших, приветствовали суровость решения суда. «Приговор Салаху Абдесламу является символическим и крайне редким, поскольку наказывается очень серьезными мерами», — заявил журналистам адвокат Жерар Шамла.

Прокуратура утверждала, что Абдеслам отказался от своих планов по убийству прохожих только после того, как его жилет со взрывчаткой вышел из строя. В суде он обжаловал обвинение, заявив, что присоединился к заговору коммандос на последних этапах планирования после того, как его завербовал его брат, но отказался от использования жилета со взрывчаткой, потому что видел свое отражение в людях, сидящих в кафе. Он вспомнил «момент сомнения» перед тем, как взорвать себя. READ 'Вы не одиноки': делегация Европарламента рассказала Тайваню о своем первом официальном визите

Абдеслам ранее был осужден за покушение на убийство и приговорен к 20 годам лишения свободы А. Бельгийский судв отдельном судебном процессе, посвященном стрельбе в него и полицейских, когда они пытались задержать беглеца в течение нескольких месяцев после терактов в Париже.

Французский процесс был беспрецедентным по масштабу и в высшей степени символичным. Жертвы были приглашены к участию в качестве гражданских истцов, и более 2500 истцов представляли сотни адвокатов. Власти построили специальный зал суда, чтобы сотни оставшихся в живых и родственников жертв могли следить за судебным разбирательством лично или по видеосвязи из переполненных залов. Психологи были доступны на месте и по горячей линии.

Перед залом суда на острове Сите в центре Парижа сотни полицейских установили баррикады и оцепили большие участки острова, когда присутствуют обвиняемые.

В течение 10 месяцев суд заслушивал экспертов и официальных лиц, включая бывшего президента Франсуа Олланда, выживших и свидетелей. Пока сеансы снимались на видео, доступ к материалам был ограничен — без планов показа по телевидению.

Шэрон Вейл, профессор права Американского университета в Париже, занимающаяся судебными процессами по делам о терроризме, сказала, что судебное разбирательство направлено на установление уголовной ответственности, а также на то, чтобы дать жертвам возможность «рассказать о своих страданиях».

Однако многое еще неизвестно. Следователи изо всех сил пытались пролить свет на ключевые детали планирования и осуществления терактов, а некоторые обвиняемые отказались отвечать на подробные вопросы.

Но Вейл сказал, что постоянное присутствие в зале суда потерпевших или их родственников, которые иногда имели дело непосредственно с подозреваемыми, приводило к «мощным обменам мнениями».

Абдеслам отказался отвечать на вопросы на суде в Бельгии и, похоже, занял враждебную позицию, когда в сентябре начался судебный процесс в Париже. Когда его спросили о его профессии, он сказал, что бросил все другие дела, «чтобы стать борцом за Исламское государство». READ Российские журналисты-расследователи сделали поразительные выводы об отравлениях Путина и Навального

Давая показания, он мало раскаивался. Я поддерживаю Исламское государство. Я поддерживаю их. Абдеслам сказал, что после нескольких месяцев разбирательств он обвинил «агрессию Франции и Запада» в Парижской революции.

Потерпевшие и их представители охарактеризовали его высказывания как Дополнительные ножевые ранения и в качестве «Язык ненависти».