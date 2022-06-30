Салах Абдеслам , участник теракта в Париже в 2015 году, осужден.

В то время как внимание общественности во время 10-месячного судебного разбирательства было сосредоточено на Абдесламе, гражданине Франции бельгийского происхождения, 19 лет. Обвинения также были предъявлены преступникам и другим подозреваемым сообщникам. Предполагается, что пятеро погибли, а один находится в заключении в Турции.
Девятнадцать из 20 подсудимых были осуждены по всем пунктам обвинения в среду с приговорами от условного до пожизненного заключения.
Суд приговорил 32-летнего Абдеслама к самой суровой форме пожизненного заключения во французском законодательстве, приговор настолько редкий, что условно-досрочное освобождение практически невозможно. Было не сразу ясно, подаст ли он апелляцию.
Адвокаты, представляющие потерпевших, приветствовали суровость решения суда. «Приговор Салаху Абдесламу является символическим и крайне редким, поскольку наказывается очень серьезными мерами», — заявил журналистам адвокат Жерар Шамла.
Прокуратура утверждала, что Абдеслам отказался от своих планов по убийству прохожих только после того, как его жилет со взрывчаткой вышел из строя. В суде он обжаловал обвинение, заявив, что присоединился к заговору коммандос на последних этапах планирования после того, как его завербовал его брат, но отказался от использования жилета со взрывчаткой, потому что видел свое отражение в людях, сидящих в кафе. Он вспомнил «момент сомнения» перед тем, как взорвать себя.
Абдеслам ранее был осужден за покушение на убийство и приговорен к 20 годам лишения свободы А. Бельгийский судв отдельном судебном процессе, посвященном стрельбе в него и полицейских, когда они пытались задержать беглеца в течение нескольких месяцев после терактов в Париже.
Французский процесс был беспрецедентным по масштабу и в высшей степени символичным. Жертвы были приглашены к участию в качестве гражданских истцов, и более 2500 истцов представляли сотни адвокатов. Власти построили специальный зал суда, чтобы сотни оставшихся в живых и родственников жертв могли следить за судебным разбирательством лично или по видеосвязи из переполненных залов. Психологи были доступны на месте и по горячей линии.
Перед залом суда на острове Сите в центре Парижа сотни полицейских установили баррикады и оцепили большие участки острова, когда присутствуют обвиняемые.
В течение 10 месяцев суд заслушивал экспертов и официальных лиц, включая бывшего президента Франсуа Олланда, выживших и свидетелей. Пока сеансы снимались на видео, доступ к материалам был ограничен — без планов показа по телевидению.
Шэрон Вейл, профессор права Американского университета в Париже, занимающаяся судебными процессами по делам о терроризме, сказала, что судебное разбирательство направлено на установление уголовной ответственности, а также на то, чтобы дать жертвам возможность «рассказать о своих страданиях».
Однако многое еще неизвестно. Следователи изо всех сил пытались пролить свет на ключевые детали планирования и осуществления терактов, а некоторые обвиняемые отказались отвечать на подробные вопросы.
Но Вейл сказал, что постоянное присутствие в зале суда потерпевших или их родственников, которые иногда имели дело непосредственно с подозреваемыми, приводило к «мощным обменам мнениями».
Абдеслам отказался отвечать на вопросы на суде в Бельгии и, похоже, занял враждебную позицию, когда в сентябре начался судебный процесс в Париже. Когда его спросили о его профессии, он сказал, что бросил все другие дела, «чтобы стать борцом за Исламское государство».
Давая показания, он мало раскаивался. Я поддерживаю Исламское государство. Я поддерживаю их. Абдеслам сказал, что после нескольких месяцев разбирательств он обвинил «агрессию Франции и Запада» в Парижской революции.
Потерпевшие и их представители охарактеризовали его высказывания как Дополнительные ножевые ранения и в качестве «Язык ненависти».
Но этой весной Абдеслам, похоже, изменил свой тон, несколько раз принося «извинения» и «соболезнования» жертвам в слезливых комментариях в суде.
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».