Economy

Салливан, советник Байдена по безопасности, заявил, что Белый дом сосредоточился на введении санкций против России.

15 апреля, 2022
Marfa Fedoroa

Джейк Салливан, советник Белого дома по национальной безопасности, выступает во время интервью на мероприятии Вашингтонского экономического клуба в Вашингтоне, округ Колумбия, США, в четверг, 14 апреля 2022 г.

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Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в четверг, что администрация Байдена сосредоточена на том, чтобы Россия не могла избежать наказания в виде глобальных санкций за ее войну в Украине.

Салливан, выступая перед Экономическим клубом Вашингтона, округ Колумбия, сказал, что администрация сейчас сосредоточена на введении уже действующих санкций против России, ее официальных лиц и элиты.

«Я имею в виду, что то, что мы сделали, является беспрецедентным по отношению к крупной экономике, предприняв этот набор шагов с помощью финансовых санкций, инвестиционных эмбарго, экспортного контроля», — сказал Салливан, когда его спросили, исчерпали ли Соединенные Штаты санкции, которые они могли бы ввести в отношении США. Россия. «Но в ближайшие дни мы сосредоточимся на уклонении», — добавил он.

«Пока Россия пытается приспособиться к тому, что она находится под огромным экономическим давлением, какие шаги она может предпринять, чтобы уклониться от наших санкций, и как нам с ней бороться?»

Главный советник президента Джо Байдена по национальной безопасности добавил, что он ожидает, что Белый дом «в ближайшие неделю или две» объявит о конкретных целях, которые пытаются способствовать уклонению России от санкций.

В течение нескольких недель после вторжения России в ее бывшего советского соседа Вашингтон и его союзники ввели скоординированные санкции в отношении России вслед за Ираном и Северной Кореей как страной, на которую больше всего наложены санкции в мире.

Салливан повторил, что Соединенные Штаты глубоко обеспокоены переходом Китая на сторону России и возможностью того, что вторая по величине экономика мира попытается помочь Москве ослабить санкции.

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Салливан сказал, что Соединенные Штаты еще не отслеживали предоставление Пекином военной помощи Кремлю в его борьбе на Украине.

«Это то, за чем мы постоянно следим, и, конечно, у нас нет полного представления все время», — сказал Салливан. «У России и Китая есть экономические отношения, и между Россией и Китаем продолжаются экономические контакты. Но видели ли мы на данном этапе систематические попытки подорвать, ослабить или бросить вызов санкциям? Нет».

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