Салман Кхан входит в Дхамакедаар в роли тигра, чтобы спасти Шахрукх Кхана в фильме?

Патан: ШРК прибыл и как. Король Кхан сокрушительно возвращается с Патааном, и фанаты наслаждаются каждым его появлением на большом экране. Но вот вишенка на торте. Салман Кхан играет дхамакедаара в фильме, поскольку Шахрукх Кхан подтвердил свое собственное камео в фильме, и теперь фанаты видели, как звезда сокрушительно появляется в роли Тигра в фильме, и он находится в кадре в течение 15 минут, когда он, как говорят, прибывает. спасти друга Патана, пока он в плену у русской мафии в фильме.
Якобы Салман Хан Он прибывает на вертолете со всем вооружением, вид совершенно потрясающий, фанаты ходят в театры, и это полное зрелище. Эта сцена между Шахрукх Кханом и Салманом Кханом в Патане была признана одной из лучших сцен в кино на хинди. Pathaan — это визуальное удовольствие, которое фанаты заявляют и делают, как обещали. Шахрукх Кхан В трейлере вам нужно пристегнуть ремень задержки, потому что это веселая поездка.
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Bhaii, Public Bawal Kat Rhi H, Chikh Rahe H, Chilla Rhe H, Sitiya Maar Rhe H, Total Pagalpanti Ho Rhi H Boss??
OMG Whattaa Yaar последовательность#тигр # патан Поджигать экраны??#Салман Кхан #Шахрукх Кхан pic.twitter.com/vwR1iMhjE0
— benakhan786 (@ayyubkhanpriya) 25 января 2023 г.
#Салман Кхан У него исключительное присутствие на экране #тигр Его расширенный внешний вид упакован в # патан. От вертолетов до оружия и рукопашного боя — вы увидите, как Салман Кхан займет пространство, в котором он преуспевает, чтобы спасти своего друга. #Шахрукх Кхан Смутные времена..!! pic.twitter.com/ZYOMkseL4K
— Салман Хан (@SalmansDynamite) 25 января 2023 г.
И если вам понравилась эта суперкомбинация Тигра и Патхана, то это хорошая новость для всех вас. Согласно сообщениям Bollywood Hungama, Адитья Чопра планирует кроссовер с Патааном и Тайгером, и их обоих можно будет увидеть в полнометражном фильме. Идея кинорежиссера Адитьи Чопры состоит в том, чтобы отметить двух самых больших звезд индийского кино, поэтому он знает, что вместе они будут визуальным удовольствием и как.
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