Салман Кхан входит в Дхамакедаар в роли тигра, чтобы спасти Шахрукх Кхана в фильме?

Патан: ШРК прибыл и как. Король Кхан сокрушительно возвращается с Патааном, и фанаты наслаждаются каждым его появлением на большом экране. Но вот вишенка на торте. Салман Кхан играет дхамакедаара в фильме, поскольку Шахрукх Кхан подтвердил свое собственное камео в фильме, и теперь фанаты видели, как звезда сокрушительно появляется в роли Тигра в фильме, и он находится в кадре в течение 15 минут, когда он, как говорят, прибывает. спасти друга Патана, пока он в плену у русской мафии в фильме. Также читайте — Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan тизер: фанаты Салмана Кхана впервые увидели во время Pathaan; Он назвал это «определенно удачным выстрелом».

Якобы Салман Хан Он прибывает на вертолете со всем вооружением, вид совершенно потрясающий, фанаты ходят в театры, и это полное зрелище. Эта сцена между Шахрукх Кханом и Салманом Кханом в Патане была признана одной из лучших сцен в кино на хинди. Pathaan — это визуальное удовольствие, которое фанаты заявляют и делают, как обещали. Шахрукх Кхан В трейлере вам нужно пристегнуть ремень задержки, потому что это веселая поездка. Также читайте — Победитель Bigg Boss 16: Тина Датта угадывает, кто получит трофей; Высмеивать этого участника

И если вам понравилась эта суперкомбинация Тигра и Патхана, то это хорошая новость для всех вас. Согласно сообщениям Bollywood Hungama, Адитья Чопра планирует кроссовер с Патааном и Тайгером, и их обоих можно будет увидеть в полнометражном фильме. Идея кинорежиссера Адитьи Чопры состоит в том, чтобы отметить двух самых больших звезд индийского кино, поэтому он знает, что вместе они будут визуальным удовольствием и как. Также читайте — Bigg Boss 16: После завоевания сердец на шоу Салмана Кхана, Абдо Разик теперь будет в Big Brother UK?

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