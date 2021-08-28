Салман Хан делится фотографией со своим племянником Нирваном Кханом, когда он наслаждается «чача бхатиджа» в России. см. здесь | Болливуд

Актер Салман Хан поделился фотографией себя со своим племянником Нирваном Кханом, когда они наслаждались отдыхом в России. В своем Instagram Салман поделился фотографией, на которой они гуляют по улицам.

Салман Хан был одет в белую рубашку под клетчатую куртку с рваными джинсами. На нем были черные туфли и черная шляпа. Нирван Хан носил серую рубашку под черной курткой и сочетал ее с зелеными брюками и неоново-белыми кроссовками.

Пока Нирван на фотографии улыбался, Салман отвел взгляд от камеры. Делясь фотографией, Салман подписал ее: «Чача Бхатиджа … @ nirvankhan15». Нирван – племянник Салмана Сохаил Кхана и его жены Симы Кхан.

+

На прошлой неделе Салман вместе с актрисой Катриной Кайф уехал в Россию для съемок своего следующего фильма «Тигр 3». В Интернете появилось несколько фотографий актеров, когда они снимались с фанатами в России. Видео, на котором Салман и Нирван идут к машине, опубликовали в Instagram.

По данным информационного агентства ANI, международный этап съемок длится более 45 дней. Салман и Катрина захватят как минимум пять международных площадок, включая Австрию и Турцию.

«Тигр 3» – третий фильм успешной франшизы «Тигр». Говорят, что актер Эмран Хашми сыграет злодея в новом фильме. Несколько недель назад он также поделился фотографией своего скульптурного тела, намекнув, что это его новый облик для Тигра 3. Предстоящий фильм станет первым сотрудничеством Эмрана с YRF, который продюсирует этот фильм.

Tiger 3 попросит Салмана повторить свою роль в R&AW (Исследовательское и аналитическое крыло) Авинаша Сингха Ратхора, также известного как Тигр, а Катрина сыграет главную роль.

Читайте также | Салман Хан и Катрина Кайф покоряют сердца, делая селфи с российскими фанатами Болливуда, см. Фото

Первый фильм под названием Ek Tha Tiger вышел в 2012 году, режиссером которого стал Кабир Хан. Второй фильм, «Тигр Зинда Хай», был выпущен в 2017 году режиссером Али Аббасом Зафаром. Салман и Катрина снялись в обоих фильмах.