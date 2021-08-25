Салман Хан и Катрина Кайф покоряют сердца, делая селфи с российскими фанатами Болливуда, см. Фотографии | Болливуд

Салман Хан и Катрина Кайф недавно были замечены многими поклонниками в России. Пара на экране в настоящее время находится в стране для съемок своего предстоящего фильма «Тигр 3». Несколько фан-страниц опубликовали фотографии Салмана, делающего селфи.

В то время как Катрина позировала с несколькими фанатами, и один даже признался, что она была шокирована тем, насколько красив актер в реальной жизни, Салман был замечен позирующим с несколькими фанатами на улицах. На некоторых фотографиях он одет в белую рубашку с принтом и черную кожаную куртку, а на других он вышел в каштановой рубашке и клетчатой ​​рубашке поверх нее.

В Instagram также распространяется видео, на котором актер идет к своей машине со своим племянником Нирваном Кханом, сыном Сохаил Кхана. Посмотрите изображения и видео ниже:

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Катрина Кайф с поклонницей в России.

Катрина Кайф сейчас снимается в «Тигре 3» в России.

На прошлой неделе в Интернет просочились изображения первого взгляда Салмана из «Тигра 3». Актер был замаскирован, носил искусственный парик и рыжую бороду. Фотографии также появились в Nirvan. Салман играет в фильме роль R&AW.

Уже давно ходят слухи, что в «Тигре 3» Эмран Хашми сыграет отрицательную роль. Однако недавно актер отрицал свою связь с фильмом. В разговоре с Пинквиллой Имран сказал: «Кто сказал вам, что я на самом деле снимал? Люди так говорят, но я не снимал фильм. На самом деле, я не являюсь частью фильма. Я не знаю, почему люди говорят это. . ” Я никогда не цитировал и не говорил, что снимаюсь в фильме ».

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Между тем, в фильме также упоминается эпизодическая роль Шахрукха Кхана. В начале этого года команда снимала части фильма на студии Yash Raj Films перед отъездом в Россию.

Тигр 3, режиссер Маниш Шарма. «Эк Та Тигр» режиссировал Кабир Хан, а Тигр Зинда Хай во главе с Али Аббасом Зафаром. Оба фильма имели кассовые сборы.