Салман Хан позирует с поклонниками на фотосессии Tiger 3 в России. Смотреть видео

Салман Хан, который в настоящее время снимается в своем новом фильме «Тигр 3» в России, был замечен на съемках фильма вместе со своими поклонниками. Распространился видеоклип, на котором он был замечен в окружении фанатов, которые пожелали ему удачи в фильме. Актер уехал в Россию 20 августа. Недавно в Интернет просочился его кадр из фильма. На просочившихся фотографиях актер фигурирует с большими усами и бородой.

Салман Хан снимается с поклонниками в России

Салман Хан появится в невиданном ранее аватаре в «Тигре 3». Просочившиеся кадры со съемок фильма показывают, что он носит усы и большую бороду. В другом вирусном видео актер фотографируется со своими поклонниками. Также можно услышать, как фанаты желают ему удачи в фильме.

Посмотрите видео ниже:

Просочился взгляд Салмана из Тигра 3

Картины Salmon Khan из коллекции Tiger 3 появились в сети из России. На фотографиях актер изображен с бородой и каштановыми волосами. Его племянник, Нирван Хан, также можно увидеть стоящим рядом с ним. Нирван исполняет роль помощника режиссера Маниша Шармы в фильме.

Tiger 3 продюсирует Yash Raj Films. Помимо России, фильм также будет сниматься в Турции и Австрии. По имеющимся данным, Маниш и Адитья Чопра не хотели отказываться от театрального опыта ради фильма, поэтому они запланировали расширенные международные съемки. Салман Хан появится в роли агента RAW в Tiger 3. Катрина Кайф сыграет агента ISI Зою. В фильме также играет Имран Хашми в отрицательной роли агента ISI.

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