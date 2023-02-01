Сальвадор открыл тюрьму на 40 000 мест, так как аресты растут в связи с разгоном банд.

САН-САЛЬВАДОР (Рейтер) — Власти Сальвадора открыли одну из крупнейших тюрем в Латинской Америке, удвоив вместимость тюрем в стране, поскольку правительственные репрессии против преступных группировок привели к резкому росту числа заключенных.

Центр содержания под стражей террористов на 40 000 мест открылся во вторник, чтобы уменьшить переполненность тюремной системы страны.

С тех пор, как в марте президент Наджиб Букеле обратился к Конгрессу страны с просьбой утвердить чрезвычайное положение, полиция и военные арестовали более 62 000 подозреваемых в членстве в бандах и их сообщников.

В соответствии с этой мерой были приостановлены некоторые конституционные права, в том числе разрешение властям производить аресты без ордера и предоставление правительству доступа к сообщениям граждан.

С почти 2 процентами взрослого населения за решеткой Сальвадор имеет самый высокий уровень заключенных в мире.

Рост числа заключенных в результате антибандитских мер, поддерживаемых подавляющим большинством населения, напряг и без того переполненную пенитенциарную систему страны. Самая большая тюрьма в Сальвадоре, Ла-Эсперанса, в настоящее время содержит 33 000 человек, несмотря на то, что ее вместимость составляет 10 000 человек.

Осирис Луна, директор тюрем в Сальвадоре, сказал, что новая тюрьма будет занимать площадь более 166 гектаров (410 акров), а ее охрану будут обеспечивать 600 солдат и 250 полицейских.

«Все эти мальчики дома, эти террористы из организации, заставившей страдать наш любимый сальвадорский народ, будут дома и будут подвергаться строгой дисциплине», — заявила Луна по государственному телевидению.

К 2021 году в пенитенциарной системе Сальвадора будет 20 пенитенциарных центров вместимостью 30 000 человек, в которых будет содержаться 35 976 заключенных.

(Отчетность Нельсона Рентерии; сценарий Сары Киносян; редактирование Сандры Малер)