Сальвадор размещает 10 000 солдат в пригороде столицы, которым управляют банды

САН-САЛЬВАДОР (Рейтер) — Президент Сальвадора Неб Бокель объявил в субботу о развертывании 10 000 сил безопасности в пригороде Сан-Сальвадора, известном как рассадник банд.

Этот шаг является последней эскалацией подавления бандитизма, начавшегося в марте, которое, по словам правозащитных групп, было омрачено необоснованными арестами.

«Сояпанго полностью окружен», — написал президент в Твиттере рано утром в субботу, имея в виду муниципалитет в восточной части столичного региона, известный как оплот банд Мара Сальватруча и Баррио 18.

Он добавил: «8500 солдат и 1500 агентов окружили город, в то время как спасательные команды из полиции и армии вытаскивают всех членов банды, которые все еще находятся там, одного за другим».

[1/5] Войска совершают поездку по пригороду Сояпанго после того, как президент Сальвадора Неб Букеле объявил о развертывании 10 000 сил безопасности в нестабильном регионе, который в течение многих лет считался оплотом жестоких банд Мара Сальватруча и Баррио 18, в Сан-Сальвадоре, Сальвадор, 3 декабря 2022 г. .REUTERS/Хосе Кабесас

Представители правительства отказались комментировать распространение.

На фотографиях, опубликованных правительством, запечатлены солдаты с тяжелым оружием, в касках и бронежилетах, передвигающиеся на военной технике. В муниципалитете проживает около 300 000 человек, и когда-то он считался непроницаемым для правоохранительных органов.

С момента запуска своего плана по борьбе с бандами Букеле приказал арестовать более 50 000 предполагаемых членов банды, которых он называет террористами и лишает основных процессуальных прав.

План направлен на снижение уровня убийств в центральноамериканской стране до менее чем двух в день после того, как десятки сальвадорцев были убиты за одни выходные в марте.

(Отчетность Херардо Арпаиса). Под редакцией Ноэ Торреса, Александра Вильегаса и Франклина Пола

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