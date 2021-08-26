Сальто приобретает русский «Шерлок»; Канадский Белл купил «необычных подозреваемых»; «LINE OF DUTY» ПРИБЫВАЕТ В НАС AVOD – TBI Vision

Сальто берет русских Шерлок

Французский певец Сальто получил права на восьмисерийный детективный триллер Шерлок: Русские хроники, После заключения сделки с дистрибьютором ZDF Enterprises.

Серия 8 × 52 минуты, которая будет доступна на Сальто под названием Шерлок: Русские хроники Осенью этот продукт производился российскими компаниями «Продкус Старт» и «Срида», а ZDFE продавался по всему миру, за исключением России и СНГ, но включая страны Балтии и Украину.

Премьера фильма состоялась в России на потоковом устройстве по подписке, также называемом Start, в 2020 году и дебютировала на TNT в начале этого года.

Автор сценария Олег Маловичко, режиссер Норбек Эйген. Перед тем, как ZDFE получил лицензионные права, он был продан Start японской NHK Enterprises для AXN Mystery Channel.

Драма повествует о том, как маститый детектив из Лондона в Санкт-Петербург выслеживает подозреваемого серийного убийцу, печально известного Джека Потрошителя. Действие драмы разворачивается в потрясающих уголках России XIX века, где новые персонажи доктор Карцев и София присоединяются к Шерлоку, чтобы раскрыть серию загадочных дел.

Сделка – вторая между ZDFE и Сальто после приобретения триллера. малиновые реки (малиновые реки). Французская вещательная компания была запущена в ноябре 2020 года и является совместной инициативой TF1, France Télévisions и M6.

Необычные подозреваемые Купил Canadian Bell

Bell Media в Канаде входит в большую группу покупателей. необычные подозреваемые, Комедийная драма с участием женщин из Австралии.

Служба потокового вещания Rialto в Новой Зеландии, OCS во Франции, Filmin в Испании, AMC Networks International Southern Europe в Испании и Португалии, а также Streamz и Proximus в Бельгии взяли на себя управление шоу после согласования сделок с дистрибьютором премиального контента (APC).

Hulu из США также недавно приобрела сериал в рамках сделки с APC, и его международная премьера на соревнованиях Series Mania состоится 27 августа.

Комедия-драма на английском языке (4 × 60 минут) была произведена Энджи Филдер и Полли Стэнфорд из Aquarius Films для SBS Australia.

Line Of Duty ‘приземлился на американском AVOD

Американская кинокомпания и продюсер Film Rise приобрела в США права на распространение AVOD на 23 эпизода первых четырех сезонов популярной драмы BBC. Служебные обязанности.

Сделка была заключена американским дистрибьютором Quiver Entertainment и отслеживала последние продажи шестого сезона сериала ITV Studios, полученные китайской вещательной компанией Pumpkin Film и BritBox в Северной Америке.

Шоу написано Джедом Меркурио и произведено компанией World Productions, принадлежащей ITVS.

Дэнни Фишер, генеральный директор FilmRise, сказал: «Этот отмеченный наградами и получивший признание критиков сериал является отличным дополнением к нашему недавно запущенному британскому телеканалу OTT, который предлагает бесплатные британские программы высшего уровня в нашей потоковой сети FilmRise. Итак, теперь американские фанаты могут впервые насладиться Служебные обязанности И многое другое без подписки на потоковую службу ».

Австралийский док появляется в гавани

Дистрибьютор из Гонконга Harbour Rights приобрел права на продажу пары австралийских документальных фильмов от Matadora Films.

Бамбуковый мост (1 x 65 мин) показывает последние дни самого длинного бамбукового моста в мире в Камбодже, а мать крокодил (1 x 55 мин) рассказывает историю Вики Льюинг, которая борется против правительства, чтобы держать четырех домашних аллигаторов.