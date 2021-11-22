Их работа оказала еще большее влияние на шерпов дома в Солокумбо: с самого начала проекта можно было построить школы и больницу в близлежащих Кхунди и Комджонге, в то время как доход постоянно направлялся в более широкие сообщества для улучшения здоровья и социального обеспечения. благосостояние. Вполне уместно, что шерпы, вдохновленные своими норвежскими проектами, проделали аналогичную работу на тропах, соединяющих их горное королевство вместе.

В то время как Прекестулен — это вид на скалистую платформу, «Лестница в небеса» в другой Норвегии предлагает множество уединенных смотровых площадок, прибрежные морские пейзажи и панорамы на весь город. в MidsoundРядом с его генератором каменная лестница представляет собой процессию, состоящую из 2200 ступеней, на вершину Рорзейторнта, откуда открывается круговой вид на океан, фьорд и горы. Другие примечательные ориентиры на периферии норвежских городов — это 1300 градусов, опоясывающие Берген. Гора Ульрикен специальный перелет через Тромсё в Фелстоу; В то время как город Мушёэн является домом для Лестница ГельгеландаСамая высокая каменная лестница Норвегии насчитывает 3000 ступенек, высеченных на высоте.

Для меня альтернатива брикстолину для знатоков — кирадж, который является путем шерпа к самой высокой вершине Люсе-фьорда и состоит из тех же каменных ступеней и видов на глубокий фьорд, но без сокрушения посетителей его ближайшего соседа.

Отчасти из-за лестницы шерп поздним осенним утром в Люсе-фьорде походы могут казаться идеальными. В этой стране крутых склонов каменные лестницы символизируют более длительный и экологически безопасный способ подъема в горы, что является хорошей новостью для всех, кто любит природу. Фактически, это вдвойне справедливо для всех, кого беспокоит постпандемический рост числа треккеров, стекающихся в дикую местность.

На самом деле для норвежцев нравится Лофотенские РейнджерсЭто добровольный проект с факелами, направленный на повышение осведомленности Погодные правила в горах(Глубоко укоренившееся уважение государства к окружающей среде), шаги шерпа — отличная новость. Как сказала мне председатель Комиссии Кристина Сванстром, они представляют собой аспект страны, который становится все более неотъемлемой частью национального сознания Норвегии.