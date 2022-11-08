Саммер Бретчер назвала Эмили Суини первой женской олимпийской парой коньков.

Последний крупный марафон Нью-Йоркского марафонца состоялся в 2022 году. И, учитывая это, взгляните на то, на каком месте стоят американские марафонцы. 15 месяцев до олимпийских испытанийТройка победителей парижских игр, скорее всего, попадет в квалификацию…

Этот год стал величайшим годом в истории женского марафона в США, который прошел строго по времени. Побит американский рекорд 16-летней давности. Кира Д’Амато В январе, а затем Эмили Сиссон В октябре он побил рекорд Д’Амато. Девять женщин были меньше, чем 2:26. До 2022 года 15 американок за все время побили 2:26.

Ни одна американка не попала в пятерку лучших в Бостоне или Нью-Йорке (ни один американец не попал в нее, впервые с 2001 года это случилось с представителями обоих полов за год). А вот у американок были лучшие коллективные результаты среди всех наций на чемпионате мира в июле в Юджине, штат Орегон — пятое, седьмое и восьмое.

31-летняя Сисон побила американский рекорд в Чикаго в своем первом массовом марафоне после отказа от участия в олимпийских испытаниях в феврале 2020 года в качестве фаворита перед гонкой.

Д’Амато, 38-летняя мать двоих детей, выбыла из соревнований на восемь лет после окончания колледжа. Она вернулась на Олимпийские игры в Токио и заняла 15-е место на недавних олимпийских испытаниях, когда ее не считали претендентом на место в команде. Это сейчас много обсуждается, если не предпочитается.

Сара Холл, которая с мужем Райаном воспитала четырех приемных сестер из Эфиопии с 2015 года, занимает третье место в стране в этом году. С 2004 года она участвовала в семи Олимпийских играх, не попадая в команды на 1500 м, 5000 м, 10 000 м, 3000 м с препятствиями и марафон. По данным Olympedia.org, приезжайте на парижские игры, вам будет 41 год, и вы старше, чем любой предыдущий олимпийский бегун из США.

Эмма Бейтс, 30 лет, был самым быстрым американским игроком в 2021 году и занял второе место в Америке в этом году в мире и в Нью-Йорке. Среди высших категорий этого года она была самой стабильной и самой молодой бегуньей.

Другие для просмотра: Аливин Тулямукнеожиданная победительница олимпийских испытаний 2020 года, стала первой американкой в ​​​​Нью-Йорке (6-е место, 2:26:18) для своего первого марафона после участия в Играх в Токио через семь месяцев после родов.

Молли ЗайдельБронзовый призер Олимпийских игр в Токио пробежал один марафон в 2022 году, где отказался от участия в Бостоне из-за боли в бедре. Затем она отказалась от участия перед чемпионатом мира, сославшись на «полную борьбу» как физически, так и морально после Бостона в апреле.

Самый быстрый женский американский марафон в 2022 году

Существительное время гонка результат Эмили Сиссон 2:18:29 Чикаго Второй Кира Д’Амато 2:19:12 Хьюстон первый Кира Д’Амато 2:21:48 Берлин VI Сара Холл 2:22:10 Мировой чемпионат Пятый Сара Холл 2:22:56 Токио VIII Эмма Бейтс 2:23:16 Мировой чемпионат седьмой Кира Д’Амато 2:23:34 Мировой чемпионат VIII Линдси Фланаган 2:24:35 Голд-Кост (Австралия) первый Дакота Линдорм 2:25:01 Дулут первый Сюзанна Салливан 2:25:14 Чикаго VI Сара Селлерс 2:25:43 Дулут Второй Нил Рохас 2:25:57 Бостон Десятый

В соответствии с тенденцией американские мужчины были далеко не такими могущественными, как американские женщины.

Коннор Манц, который дебютировал на Чикагском марафоне и установил лучшее время для американца в этом году, занял 148-е место в мире на 2022 год с лучшим временем. Для сравнения, в этом году 11 американок заняли 142-е место в мире.

Если Манц останется самым быстрым американцем до конца года и его превзойдут 14 других мужчин из других стран в мировом рейтинге времени, этот год станет первым в современных мировых рекордах по легкой атлетике, когда ни один американец не занимает 161-е место в мире.

В последние годы двукратный призер Олимпийских игр Гален Мантия Он держал американский мужской марафон на ногах (Роб был единственным американцем в списке 295 лучших мужчин мира в прошлом году). Но Роб, которому сейчас 36 лет, в этом году боролся с травмами, из-за которых он несколько раз останавливался на последних милях чемпионата мира (он финишировал 19-м) и, возможно, был причиной его вылета в Нью-Йорке в воскресенье.

Хорошие новости: двое американцев побили 2:09 впервые с 2006 года, а четверо — 2:09:30 впервые в истории. Ян Батлер (Лучший персонаж 2:09:45) и Си Джей Альбертсон (Личный рекорд 2:10:23) Им еще предстоит пробежать Валенсийский марафон 4 декабря.

Манц стал самым быстрым американцем, пробежавшим один марафон в 2022 году. Скотт Вобелькоторый принял участие в Олимпийских испытаниях 2020 года в качестве участника и финишировал 12-м, был лучшим американцем в Бостоне и Нью-Йорке, что также поставило его туда.

Самый быстрый мужской марафон 2022 года

Существительное время гонка результат Коннор Манц 2:08:16 Чикаго седьмой Скотт Вобель 2:08:52 Бостон седьмой Элкана Кибет 2:09:07 Бостон 9 Зак Бэннинг 2:09:28 Чикаго одиннадцатый Гален Мантия 2:09:36 Мировой чемпионат 19 Мэтт Макдональд 2:09:49 Чикаго двенадцатый Нико Монтанез 2:09:55 Чикаго Тринадцатый Си Джей Альбертсон 2:10:23 Бостон Тринадцатый Мэтт Макдональд 2:10:35 Бостон четырнадцатый Си Джей Альбертсон 2:10:52 Дулут Пятый Красный Фишер 2:10:54 Бостон шестнадцать

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