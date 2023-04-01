Саммер Макинтош побил мировой рекорд в беге на 400 метров комплексным плаванием

Канадский пловец Макинтош Лето На этой неделе она побила свой второй мировой рекорд, снизив отметку в индивидуальном заплыве на 400 метров в субботу.

Макинтош, 16-летний юноша, который тренируется в Сарасоте, штат Флорида, показал результат 4 минуты 25,87 секунды на чемпионате Канады в Торонто.

Венгерский упал Катинка ХозуМировой рекорд — 4:26,36, установленный на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 г. До субботы Macintosh показывал четвертое лучшее время в истории — 4:28,61.

«Всегда приятно устанавливать мировые рекорды, — сказал Макинтош.

Во вторник Макинтош побил мировой рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем, став с тех пор самым молодым пловцом, побившим мировой рекорд в индивидуальных олимпийских соревнованиях. Кэти Ледеки в 2013 году. Макинтош также стала четвертой самой быстрой женщиной в истории в индивидуальном плавании на 200 метров комплексным плаванием и восьмой самой быстрой женщиной в истории в беге на 200 метров баттерфляем.

В каждой из своих четырех гонок на этой неделе она также побила мировой рекорд среди юниоров как самая быстрая женщина в истории в возрасте до 19 лет.

Она приняла участие в заплыве на 200 м в последний день соревнований в воскресенье. Она уже восьмая самая быстрая женщина в истории.

Макинтош, чья мать проплыла 200 метров на Олимпийских играх 1984 года, а сестра участвовала в чемпионате мира по фигурному катанию на прошлой неделе, финишировала четвертой на Олимпийских играх в Токио на дистанции 400 метров вольным стилем в возрасте 14 лет.

Прошлым летом она выиграла бег на 200 м и 400 м на чемпионате мира, став самой молодой индивидуальной чемпионкой мира с 2011 года.

Этим летом вы можете оказаться в центре поединка чемпионата мира на 400 м вольным стилем с чемпионом мира и олимпийским чемпионом Ледеки. Ариарн Титмус Австралия. Они являются тремя самыми быстрыми женщинами в истории в этом виде спорта.

Примерно в возрасте семи лет Макинтош скопировала цитаты Ледеки и повесила их на своей стене.

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