«Это определяющая проблема нашего времени», — сказал Байден, повторяя тему своей кампании 2020 года, в которой он утверждал, что г-н Трамп подрывал демократию внутри страны и баловал диктаторов за рубежом.

Понять беспорядки в Капитолии США 6 января 2021 года банда сторонников Трампа штурмовала Капитолий.

Чтобы выразить суть этой риторики, Белый дом объявил в четверг, что Байден планирует работать с Конгрессом и потратить около 424 миллионов долларов на поддержку независимых средств массовой информации за рубежом, борьбу с коррупцией, помощь активистам, развитие технологий и защиту справедливых выборов. Администрация также намеревается бороться с «цифровой тиранией», усиливая экспортный контроль над технологиями, которые могут расширить возможности государств-наблюдателей.

На саммите будут обсуждаться детали того, как такие инициативы работают на сессиях, посвященных выборам, технологиям, верховенству закона и правам человека.

Два основных участника саммита — Россия и Китай — осудили это событие еще до того, как оно началось. В минувшую пятницу МИД Китая распространил Передача Он представил себе управляемое долларом правительство США, парализованное расколами, и, сославшись на беспорядки в Капитолии 6 января, сказал, что «выстрелы и фарс на Капитолийском холме прекрасно показали, что скрывается за великолепным внешним видом демократии в американском стиле».

В прошлом месяце представитель российского МИДа назвала «жалким» то, что Соединенные Штаты «претендуют на право решать, кто заслуживает называться демократией, а кто нет». Даже две страны необычно сотрудничали Мнение их послами в Вашингтоне, которые обвинили саммит в том, что он основан на «менталитете времен холодной войны», который разделил мир на соперничающие блоки.

Гергели Голиас, видный член венгерского парламента, сказал, что его страна «не страдает такими же серьезными демократическими проблемами, как Соединенные Штаты», сославшись на миллионы американцев, которые считают, что результаты выборов 2020 года были сфальсифицированы, Венгерские СМИ упомянул.

Но в четверг мероприятие было встречено словами поддержки со стороны участников. «Демократия не данность, за нее нужно бороться», — сказал президент Украины Владимир Зеленский. написал в твиттере. Президент Польши Анджей Дуда сказал, что поддержка его страной демократии в Восточной Европе была «прекрасной задачей, но она имеет свои последствия. Она сделала нас мишенью кремлевской пропаганды». (Freedom House, Продемократическая группа, Находить что правящая в Польше PiS частично откатила демократический прогресс этой страны, но по-прежнему ставит страну немного ниже Соединенных Штатов с точки зрения политической свободы).