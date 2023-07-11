Саммит НАТО в Вильнюсе, война России в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на саммите НАТО в Вильнюсе, Литва, 11 июля. Людовик Марин/AFP/Getty Images

Франция направила Украине несколько ракет большой дальности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, прибыв на саммит НАТО в Вильнюсе, Литва.

«Учитывая ситуацию и контратаку, которую ведет Украина, я решил увеличить поставки оружия и техники, чтобы дать украинцам больше наступательных возможностей, сохраняя при этом ясность и последовательность нашей доктрины, которая должна помочь Украине защитить свою территорию», Об этом во вторник заявил Макрон.

«Думаю, самое главное для нас сегодня — это послать сигнал поддержки Украине, солидарности НАТО и решимости в том, что Россия не может и не должна победить в этой войне», — добавил он.

Через несколько часов после того, как Макрон сделал заявление на саммите НАТО в Вильнюсе, представитель Елисейского дворца сообщил CNN, что некоторые из ракет SCALP, также известных как «Грозовая тень» По их британскому названию — уже поставляются в Украину.

Представитель также подтвердил CNN, что ракеты SCALP будут запущены с украинских самолетов.

Еще о ракетах: Storm Shadow — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, разрабатываемая с 1994 года французским совместным предприятием Matra и British Aerospace, в настоящее время производимая MBDA. Полное французское название ракет — SCALP-EG, что на английском языке переводится как «Автономная крылатая ракетная система большой дальности — общего назначения».

Ракеты SCALP, или Storm Shadow, имеют дальность стрельбы более 250 километров или 155 миль, что чуть меньше 185-мильной дальности украинских армейских тактических ракетных комплексов класса «земля-земля» или ATACMS. спросил это.

Storm Shadow может нанести удар вглубь контролируемой Россией территории на востоке Украины, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Используется Киевом С момента поставки британских ракет на Украину в мае.

Что говорит Россия: Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков осудил заявление Франции, назвав его ошибкой, которая может иметь последствия для Киева.

«На наш взгляд, это неправильное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, оно вынудит нас принять контрмеры», — заявил представитель Кремля.

Об этом сообщила корреспондент CNN Анна Чернова.