Самое недооцененное аниме

Библейская история Моисея, Десяти казней и освобождения Богом еврейских рабов из Египта, представленная в Книге Исхода, много раз адаптировалась на экране. А почему бы и нет? Верующий он или нет, каждый может кое-что узнать о вере, надежде и человеческом духе из вневременной сказки. И при всем уважении к отмеченной наградами эпопее Чарльтона Хестона с участием Десяти заповедей 1956 года в главной роли, но признание лучшей киноверсии истории восходит к «Принцу Египта» 1998 года.

В нем участвует один из самых впечатляющих голосовых актеров, включая Стива Мартина, Мартина Шорта, Патрика Стюарта, Джеффа Голдблюма, Сандру Баллок, Ральфа Файнса и Вэла Килмера. Это также яркий пример гламурного полукомпьютерного стиля, характерного для конца 90-х (когда компьютеризированная анимация противопоставляется традиционному матовому фону). Даже спустя два с половиной десятилетия после выхода на экраны фильм является абсолютным визуальным чудом. Особенно запоминается сцена, в которой Моисей пересекает Красное море. Тогда есть музыка. «Все, что я когда-либо хотел» и «10 казней» просто ошеломляют, а «Когда ты веришь» Мэрайи Кэри и Уитни Хьюстон остается хитом, от которого слезы подергиваются.

История также соответствует библейскому повествованию. В фильме подчеркивается братская связь Моисея и Рамзеса, чья борьба за порабощение евреев является центральным конфликтом фильма, в большей степени, чем Библия. Но другие отклонения минимальны в этом эпическом и потрясающем анимационном шедевре. Хотя это было Уважаемый критик После его выпуска он не был так отмечен или запомнен, как следовало бы.