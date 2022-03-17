Самое сложное PvP в Elden Ring превосходит построение PvP в новом патче

старое кольцох Новый патч версии 1.03, небольшое количество оружия и призывов, которые были преодолены в новой игре FromSoftware, сделали ее менее эффективной, расстраивая игроков, которые полагались на некоторые мечи, пепел и создание персонажа. Но новый патч тоже исправлен старое кольцоявляется самым разрушительным из всех, исправляя что-то не так с проблемным заклинанием — и если вы играли или смотрели какие-либо старое кольцо PvP, вы, наверное, видели, как из-за этого мгновенно уничтожались игроки.

Эта сборка, конечно же, представляет собой комбинацию заклинания смертоносного огня в паре с Eclipse Shotel. Использование этих двух предметов в сочетании с предварительным патчем Raiders позволяет вам выигрывать игры без какого-либо подобия мастерства; Fire’s Deadly Sin усилил уникальное умение Eclipse Shotel, Death Flare, таким драматическим образом, что пользователям этого сеттинга никогда не нужно было касаться своего противника. Простое приближение к ним приводило противников в смертельное состояние — то есть мгновенную смерть.

В примечаниях к патчу FromSoftware указано, что команда исправила ошибку, из-за которой Fire’s Deadly Sin имел другой эффект.

Эта ошибка также может обрабатывать очень мощное сочетание заклинаний и доспехов. Сочетание смертоносного греха огня с могучими доспехами Эрдтри и золотым навыком мести также в подавляющем большинстве случаев преодолевается в ситуациях PvE. Вот видео от YouTuber DragooX с примерами того, насколько сломан Fire’s Deadly Sin.

Как ни странно, некоторые игроки все еще вступают в PvP-ситуации с рецептом Fire’s Deadly Sin / Eclipse Shotel, не подозревая, что они больше не машины смерти, которыми они были раньше. (ниже Видео из старое кольцо подредит Это показывает, что катана «Реки крови» и навык «Труп» по-прежнему являются силой, с которой нужно считаться в PvP, на случай, если вам понадобится новый билд.)

в другом месте, старое кольцо Игроки сожалеют о потере пары других побежденных предметов. FromSoftware сочла целесообразным уменьшить урон Меча Ночи и Пламени (и его навык владения оружием) и урон от призыва Пепла Подражания Слезы (хотя он по-прежнему очень эффективен для привлечения врагов).

достаточно сказать, старое кольцо Игроки, которые полагаются исключительно на определенные конструкции или технологии для достижения максимальной мощности в игре, могут захотеть изучить другие возможности. FromSoftware имеет историю перебалансировки оружия, заклинаний и других наступательных способностей в своих играх, и обновление 1.03, вероятно, только начало ее работы.