Самое уродливое здание в Китае: конкурс подчеркивает последний экзотический архитектурный стиль страны

Церковь в форме скрипки, дом «перевернутый вверх ногами» и гостиница, построенная по образцу русской куклы, были среди тех, кто был опрошен и назвал самые «уродливые» китайские постройки в этом году.
В шорт-лист включены небоскребы, музеи, отели и спортивные сооружения, сочетающие в себе необычные формы и матовый орнамент, которые способствовали репутации страны как страны с экзотической архитектурой.
Выставка облачных технологий и науки G60 строится в городе науки и технологий Сунцзян, Шанхай, Китай. ему приписывают: Costphoto / Barcroft Media / Getty Images
Голосование продолжается до декабря, после чего проголосует жюри, состоящее из архитекторов, критиков и ученых. Заявки будут оцениваться по девяти критериям, включая то, считается ли здание «несовместимым» с окружающей средой, или его дизайн считается плагиатом. По словам организаторов, окончательный выбор 10 самых уродливых зданий в 2021 году будет объявлен в конце года, при этом на опросы общественного мнения будет приходиться 40% окончательного решения.
Пешеходный мост в форме кольца в Куньмине входит в число 87 зданий в шорт-листе. ему приписывают: TPG / Getty Images
Президент Си давно выражает озабоченность репутацией Китая в области экзотической архитектуры. Согласно сообщениям государственных СМИ, в 2014 году он публично раскритиковал строительство необычных зданий на литературном симпозиуме в Пекине, и с тех пор его правительство пытается регулировать перспективы в стране.
Xiangyang Museum of Science and Technology, один из многих музеев, упомянутых в ежегодном обзоре самых уродливых зданий. ему приписывают: Ли Фухуа / VCG / Getty Images
Конечно, бюрократическое управление в Китае означает, что новые правила могут медленно вводиться в действие. По словам Фей Чена, выдающегося профессора архитектуры, специализирующегося на городской политике в Ливерпульском университете, Великобритания, новые руководящие принципы обеспечивают широкую основу для городов, но более мелкие детали должны решаться на местном уровне.
«Архитекторы и городские дизайнеры могут извлечь выгоду из четко сформулированных рекомендаций о том, что такое хороший дизайн», – сказала она во время публикации публикации Департамента жилищного строительства. «Но это должно иметь отношение к местному контексту, поэтому я не ожидаю, что национальное правительство выпустит подобные инструкции. То, что работает в одном контексте, может не работать в другом».
Она добавила, что существует огромная разница в архитектурных стандартах по всей стране.
«В городах Восточного побережья или более развитых районах архитекторы обладают лучшими навыками проектирования, поэтому они создают более качественные здания. Но во внутренних городах вы все еще видите здания, которые копируют стили или архитектурные языки других людей, и это не приводит к очень хорошему результаты дизайна “, – сказала она.
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