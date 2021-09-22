Самое уродливое здание в Китае: конкурс подчеркивает последний экзотический архитектурный стиль страны

написано Оскар Холланд, CNN

Версия этой истории появилась в новостном бюллетене CNN примерно в то же время в Китае – трехнедельное обновление, в котором исследуется то, что вам нужно знать о подъеме страны и о том, как это влияет на мир. Участие Здесь.

Церковь в форме скрипки, дом «перевернутый вверх ногами» и гостиница, построенная по образцу русской куклы, были среди тех, кто был опрошен и назвал самые «уродливые» китайские постройки в этом году.

Спустя пол десятилетия после того, как правительство президента Си Цзиньпина издало директиву, призывающую положить конец «огромным, причудливым, причудливым» сооружениям, сайт китайской архитектуры Archcy.com назвал почти 90 претендентов на участие в 12-й ежегодной выставке. обследование самого уродливого здания

В шорт-лист включены небоскребы, музеи, отели и спортивные сооружения, сочетающие в себе необычные формы и матовый орнамент, которые способствовали репутации страны как страны с экзотической архитектурой.

Общественный опрос, который на момент написания статьи собрал более 30 000 голосов, в настоящее время возглавляет А. пятиугольные ворота в Чжэцзянском университете в Ханчжоу, столице провинции Чжэцзян. сильно отстает от стеклянный мост В провинции Сычуань есть гигантские статуи мужчин и женщин в традиционной одежде.

Другие кандидаты включают A Музей По сравнению с горшками с лапшой быстрого приготовления, участок Шанхайских башен протяженностью 1,5 км (0,9 мили), соединенный Волнистая односкатная крыша

Выставка облачных технологий и науки G60 строится в городе науки и технологий Сунцзян, Шанхай, Китай. ему приписывают: Costphoto / Barcroft Media / Getty Images

Голосование продолжается до декабря, после чего проголосует жюри, состоящее из архитекторов, критиков и ученых. Заявки будут оцениваться по девяти критериям, включая то, считается ли здание «несовместимым» с окружающей средой, или его дизайн считается плагиатом. По словам организаторов, окончательный выбор 10 самых уродливых зданий в 2021 году будет объявлен в конце года, при этом на опросы общественного мнения будет приходиться 40% окончательного решения.

В стране, которая сейчас быстро урбанизируется и строится, явно нет недостатка в сомнительных проектах. Больше небоскребов от остального мира вместе взятых. Но несмотря на то, что есть еще много кандидатов для ироничного конкурса, архитекторы и застройщики страны теперь сталкиваются с более строгими строительными нормами и правилами городского планирования.

Пешеходный мост в форме кольца в Куньмине входит в число 87 зданий в шорт-листе. ему приписывают: TPG / Getty Images

Президент Си давно выражает озабоченность репутацией Китая в области экзотической архитектуры. Согласно сообщениям государственных СМИ, в 2014 году он публично раскритиковал строительство необычных зданий на литературном симпозиуме в Пекине, и с тех пор его правительство пытается регулировать перспективы в стране.

В июне 2020 года Министерство жилищного строительства Китая и Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC), мощный орган экономического планирования, выпустили циркуляр, призывающий положить конец «фальшивым» зданиям и небоскребам высотой более 500 метров (1640 футов). NDRC повторить Ограничение высоты в начале этого года политическим документом, «строго запрещающим» строительство «уродливых» зданий в пользу «правильных, экономичных, зеленых и красивых» зданий.

Запрет на строительство зданий высотой более 500 метров на практике коснется очень немногих архитекторов в стране: в стране всего пять небоскребов такой высоты. Совет по высотным зданиям и городской среде обитания . Но новые правительственные данные включают ряд менее привлекательных, но потенциально далеко идущих предложений.

Предложения включали назначение главного архитектора в каждый город, как мы видели во многих западных странах, а также кредитную систему, которая могла бы занести в черный список дизайнеров, не соблюдающих правила планирования. Правительство также предостерегло от сноса исторических зданий, поощряя проекты, которые «подчеркивают китайские особенности». Например, американские архитекторы, стоящие за самым высоким небоскребом Пекина, China Zone, заявили CNN в 2019 году, что им пришлось скорректировать свой дизайн в середине строительства после того, как администрация вице-мэра указала, что это «недостаточно китайское».

Xiangyang Museum of Science and Technology, один из многих музеев, упомянутых в ежегодном обзоре самых уродливых зданий. ему приписывают: Ли Фухуа / VCG / Getty Images

Конечно, бюрократическое управление в Китае означает, что новые правила могут медленно вводиться в действие. По словам Фей Чена, выдающегося профессора архитектуры, специализирующегося на городской политике в Ливерпульском университете, Великобритания, новые руководящие принципы обеспечивают широкую основу для городов, но более мелкие детали должны решаться на местном уровне.

«Архитекторы и городские дизайнеры могут извлечь выгоду из четко сформулированных рекомендаций о том, что такое хороший дизайн», – сказала она во время публикации публикации Департамента жилищного строительства. «Но это должно иметь отношение к местному контексту, поэтому я не ожидаю, что национальное правительство выпустит подобные инструкции. То, что работает в одном контексте, может не работать в другом».

Она добавила, что существует огромная разница в архитектурных стандартах по всей стране.

«В городах Восточного побережья или более развитых районах архитекторы обладают лучшими навыками проектирования, поэтому они создают более качественные здания. Но во внутренних городах вы все еще видите здания, которые копируют стили или архитектурные языки других людей, и это не приводит к очень хорошему результаты дизайна “, – сказала она.