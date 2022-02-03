Самолеты RAF Typhoon сопровождают четыре российских самолета Bear из «зоны интересов Великобритании»

Истребители «Тайфун» «перехватили и сопроводили» четыре российских самолета «Медведь» «за пределами зоны интересов Великобритании», заявили ВВС Великобритании.

«Тайфуны» были «подняты» с британских ВВС Лоссимауф в Морей против «неопознанных самолетов, приближающихся к Великобритании», — говорится в сообщении.

Их поддерживал самолет-заправщик «Вояджер» из ВВС Брайз Нортон в Оксфордшире.

«Российские типы самолетов — два Ту-95 Bear H и два Ту-142 Bear F», — говорится в сообщении службы.

«Наши истребители «Тайфун» сопровождали российский самолет за пределами зоны интересов Великобритании. Российские бомбардировщики ни разу не входили в суверенное воздушное пространство Великобритании».

Изображение, взятое с сайта Flightradar24.com, показало участие танкера-заправщика в операции.

Это связано с ситуацией с Украиной или это нормально?

Королевские ВВС заявили, что они «регулярно» перехватывают, идентифицируют и сопровождают российские самолеты, которые «пролетают через международное воздушное пространство в зоне интересов Великобритании».

Область интересов включает международное воздушное пространство, за которое страна несет определенную ответственность, например, службы управления воздушным движением.

Напротив, суверенное воздушное пространство — это то, что существует над территорией страны.

Королевские ВВС заявили, что «тесно сотрудничают с партнерами по НАТО для наблюдения за такими самолетами».

В ноябре 2021 года реактивные самолеты были запущены в ответ на российские стратегические бомбардировщики Ту-160 «Блэкджек».

Официальные лица тогда заявили, что истребители сопровождали российский самолет из зоны интереса и что бомбардировщики не входили в воздушное пространство Великобритании.

Военный корабль Королевского флота начал наблюдение за двумя российскими военными кораблями, которые проходят через Ла-Манш.

Французские военные заявили в понедельник, что они наблюдали за двумя российскими кораблями, «Сообразительный» и «Стойкий», и теперь передали ответственность HMS Argyle, фрегату Type 23, и военно-морскому флоту США USS Roosevelt.

Представитель Минобороны назвал это «нормальной реакцией».

ТАСС, российское государственное информационное агентство, сообщило 24 января, что два российских корабля вышли из Калининграда для проведения «боевых учений».

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