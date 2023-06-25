Самолет «полета смерти» аргентинской диктатуры вернулся домой для исторической расплаты

БУЭНОС-АЙРЕС, Аргентина (AP). Полет из Флориды в Буэнос-Айрес обычно занимает около 10 часов, но приземление турбовинтового самолета в Аргентине в субботу было не обычным самолетом. Он находится в пути уже 20 дней, и многие аргентинцы с нетерпением обновили свое программное обеспечение для отслеживания рейсов, чтобы следить за его продвижением.

Short SC.7 Skyvan не перевозил VIP-полезную нагрузку или пассажиров. Вместо этого самолет станет для аргентинцев еще одним способом рассчитаться с жестокой историей военной диктатуры в их стране с 1976 по 1983 год.

Самолет, который был обнаружен в Соединенных Штатах, является первым самолетом, когда-либо доказанным в суде, который использовался аргентинской хунтой для сбрасывания политических заключенных на смерть с неба, что стало одним из самых кровавых злодеяний того периода.

Правительство Аргентины добавит самолет в Музей памяти, который находился в самом печально известном секретном центре содержания под стражей хунты. Он был известен как ESMA, и в нем размещалось множество интернированных, которые позже были брошены живыми из «круизов смерти» в океан или реку.

Одной из жертв, связанных с вернувшимся самолетом, была Азусена Вильяфлор, чей сын Нестор исчез и предположительно был убит в начале диктатуры. После его исчезновения она основала группу «Матери Пласа-де-Майо», чтобы требовать информацию об исчезнувших детях, после чего была арестована и убита.

«Для нас, как членов семьи, очень важно, чтобы самолет стал частью истории, потому что тела и самолет говорят нам, что именно произошло», — сказала Ассошиэйтед Пресс дочь Вильяфлора Сесилия де Винсенте.

Возвращение самолета стало возможным благодаря итальянскому фотографу Джанкарло Серрудо, который провел годы, исследуя самолеты «полета смерти». Позже этот парень доставлял почту во Флориду, а недавно совершил прыжок с парашютом в Аризоне.

По словам Серрудо, во время его поисков бесчисленное количество людей не могли понять, почему он так сосредоточен на поиске самолетов хунты, тем более что тела многих жертв диктатуры остаются ненайденными.

«Самолеты должны были быть восстановлены, потому что это была важная часть, как (нацистские) газовые камеры, ужасное орудие», — сказал Серрудо в интервью.

Аргентинская хунта широко считается самой смертоносной военной диктатурой, правившей большей частью Латинской Америки в 1970-х и 1980-х годах. Они арестовывали, пытали и убивали людей, подозреваемых в оппозиции режиму. По оценкам правозащитных организаций, было убито 30 000 человек, многие из которых бесследно исчезли.

Некоторые из них пропали на «рейсах смерти».

В ходе обширного эксперимента в 2012-2017 годах выжившие засвидетельствовали, что полеты были как минимум еженедельно. По словам очевидцев, заключенным часто говорили, что их отпустят, а иногда заставляли танцевать под громкую музыку в честь этого. Затем им сделали предполагаемую прививку, которая на самом деле была сильным успокаивающим средством. Когда наркотик подействовал, их накрыли, связали и погрузили в самолет.

Судебный процесс, в ходе которого 29 бывших чиновников были приговорены к пожизненному заключению, доказал, что диктатура использовала круизы смерти как систематическое средство истребления. Она объясняет, что Skyvan, который только что вернулся в Буэнос-Айрес, использовался для убийства Виллафура и 11 других задержанных.

Прокуроры говорят, что невозможно узнать, сколько задержанных было выброшено из самолетов. Но по меньшей мере 71 тело предполагаемых жертв круиза было выброшено на берег — 44 в Аргентине и 27 в соседнем Уругвае, по данным Аргентинской группы судебной антропологии, неправительственной группы.

В период с декабря 1977 года по февраль 1978 года были омыты тела пяти женщин, в том числе Вильяфлор, двух других членов организации «Матери Пласа-де-Майо» и двух французских монахинь, которые помогали матерям искать своих близких. Их похоронили без опознания, а их тела не опознавали до 2005 года.

Сераудо объединился с Мириам Левин, журналисткой и выжившей в ESMA, в поисках самолетов.

Пилоты рейса, который доставил Вилафлор к ее смерти, были осуждены частично из-за журналов полетов, которые Сераудо и Левин смогли найти после выслеживания PA-51 Skyvan в Форт-Лодердейле, Флорида, в 2010 году.

сказала Мерседес-Суиза Рейли, которая была обвинителем в процессе 2012-2017 годов.

Благодаря кропотливому исследованию, которое включало глубокое изучение веб-сайтов, на которых энтузиасты-наблюдатели отслеживают самолеты, Сераудо и Левин смогли определить местонахождение самолетов.

Из пяти Skifan, которые, как известно, использовались в смертоносных полетах, два были уничтожены во время войны 1982 года с Великобританией из-за Фолклендов. Остальные три были проданы в 1994 году люксембургской компании CAE Aviation. Один из этих самолетов был продан компании GB Airlink, которая использовала его для предоставления частных курьерских услуг на Багамы из Флориды.

В этом году, после того как правительство Аргентины решило купить самолет после кампании Де Винченти и других правозащитников, он был на съемочной площадке в Фениксе.

«Какая невероятная история, не так ли?» — сказал Де Винсенте. «Потому что их бросали без парашюта, а теперь используют для этого, для прыжков с парашютом».

Восстановить такой старый самолет было непросто. Она застряла на Ямайке на две недели из-за отказа двигателя вскоре после взлета с острова. Он также застрял на несколько дней в Боливии из-за плохой погоды.

Стремясь к справедливости для жертв хунты, Аргентина провела 296 судебных процессов, связанных с преступлениями эпохи диктатуры против человечности с 2006 года, после отмены законов об амнистии. Из них, по данным прокуратуры, осуждено 1115 человек.

Активисты заявили, что авиашоу поможет аргентинцам понять реальность диктатуры.

«Это очень важно, — сказал Левин, — потому что есть поколения за поколениями, которые родились и жили в условиях демократии и не испытали ужасов тех лет».