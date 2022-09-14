Самолет RAF с гробом королевы Елизаветы установил рекорд по отслеживанию полетов

(Си-Эн-Эн) — Самолет с гробом королевы Елизаветы II побил рекорд по количеству отслеживаемых полетов.
Это число взято из двух источников: 4,79 миллиона человек следили за полетом на веб-сайте и в мобильном приложении Flightradar24, а также еще 296 000 человек следили за самолетом на YouTube.
Самолет Королевских ВВС с королевой провел в полете час и 12 минут. Он приземлился в RAF Northolt, военной базе примерно в шести милях от аэропорта Хитроу в Большом Лондоне.
Самолет RAF C-17 Globemaster летел на гробе Ее Величества.
Эндрю Мэтьюз/Пол/AFP/Getty Images
Flightradar24 — один из самых популярных инструментов слежения за воздушными судами. Сайт был запущен в Швеции в 2006 году и стал общедоступным через три года.
Ян Печенек, директор по коммуникациям веб-сайта, сказал CNN Travel, что всплеск трафика «определенно был нашим первым набегом на международные события, и то, как отображение воздушного движения для аудитории в режиме реального времени может повлиять на то, как люди думают о мировых новостях».
До визита Пелоси на Тайвань самым популярным поиском авиабилетов на Flightradar24 была поездка лидера оппозиции Алексея Навального в Россию, где он будет заключен в тюрьму по прибытии в 2021 году.
Сотрудники Flightradar24 знали, что последний полет королевы, скорее всего, будет очень популярным. Их команда пыталась обеспечить максимальную стабильность веб-сайта, но массовый приток новых пользователей оказался технической проблемой.
«Этот мгновенный массовый рост превзошел все наши ожидания», — написал Печенек в своем блоге. «Всего мы обработали 76,2 миллиона запросов, связанных только с этим рейсом — это любое действие пользователя, например, щелчок по значку рейса, щелчок по информации о самолете в левом поле или изменение настроек», — добавил он.
Ожидается, что эта история поиска рейсов останется неизменной в течение «длительного периода».
Верхнее фото: гроб королевы встречают носильщики гроба в RAF Northolt. Предоставлено: Эндрю Мэтьюз/AP/Getty.
Якобо Бриско из CNN внес свой вклад в репортаж.
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