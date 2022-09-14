Самолет RAF с гробом королевы Елизаветы установил рекорд по отслеживанию полетов

(Си-Эн-Эн) — Самолет с гробом королевы Елизаветы II побил рекорд по количеству отслеживаемых полетов.

Согласно веб-сайту отслеживания полетов Флайтрадар 24 около пяти миллионов человек следили в Интернете за тем, как покойная королева была доставлена ​​из Эдинбурга в Лондон 13 сентября.

Это число взято из двух источников: 4,79 миллиона человек следили за полетом на веб-сайте и в мобильном приложении Flightradar24, а также еще 296 000 человек следили за самолетом на YouTube.

Это побило предыдущий рекорд, который был установлен только в прошлом месяце во время неоднозначного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Ее полет в Тайбэй Около 2,9 млн человек.

Самолет Королевских ВВС с королевой провел в полете час и 12 минут. Он приземлился в RAF Northolt, военной базе примерно в шести милях от аэропорта Хитроу в Большом Лондоне.

Из Нортхолта гроб королевы доставили в Букингемский дворец. В среду, 14 сентября, гроб доставят в Вестминстерский зал парламента, где королева останется в штате до тех пор, пока ее похороны В понедельник, 19 сентября, в Вестминстерском аббатстве.

Но Нэнси Пелоси не приедет. Президент Джо Байден И первая леди Джилл Байден будет.

Самолет RAF C-17 Globemaster летел на гробе Ее Величества. Эндрю Мэтьюз/Пол/AFP/Getty Images

Flightradar24 — один из самых популярных инструментов слежения за воздушными судами. Сайт был запущен в Швеции в 2006 году и стал общедоступным через три года.

Его первый значительный момент привлек внимание общественности в 2010 году, когда исландский вулкан Вспышка Эйяфьятлайокудль Тысячи рейсов были остановлены и перенаправлены по Европе и Северной Америке.

Ян Печенек, директор по коммуникациям веб-сайта, сказал CNN Travel, что всплеск трафика «определенно был нашим первым набегом на международные события, и то, как отображение воздушного движения для аудитории в режиме реального времени может повлиять на то, как люди думают о мировых новостях».

До визита Пелоси на Тайвань самым популярным поиском авиабилетов на Flightradar24 была поездка лидера оппозиции Алексея Навального в Россию, где он будет заключен в тюрьму по прибытии в 2021 году.

Сотрудники Flightradar24 знали, что последний полет королевы, скорее всего, будет очень популярным. Их команда пыталась обеспечить максимальную стабильность веб-сайта, но массовый приток новых пользователей оказался технической проблемой.

«Этот мгновенный массовый рост превзошел все наши ожидания», — написал Печенек в своем блоге. «Всего мы обработали 76,2 миллиона запросов, связанных только с этим рейсом — это любое действие пользователя, например, щелчок по значку рейса, щелчок по информации о самолете в левом поле или изменение настроек», — добавил он.

Ожидается, что эта история поиска рейсов останется неизменной в течение «длительного периода».

Во время своего семидесятилетнего правления королева Елизавета Путешествовать по миру и королевские визиты в такие отдаленные места, как Бермудские острова, Непал, Гана, Мексика, Пакистан, Австралия и Россия.

Одно из ее последних заметных выступлений было в мае этого года, когда она посетила День открытия линии Элизабет В ее честь названа новая линия лондонского метро.

Верхнее фото: гроб королевы встречают носильщики гроба в RAF Northolt. Предоставлено: Эндрю Мэтьюз/AP/Getty.

Якобо Бриско из CNN внес свой вклад в репортаж.