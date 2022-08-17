Об этом самопровозглашенный лидер заявил в письме Ким Чен Ынсообщают государственные СМИ.

Деннис Пушлин пообещал в поздравительном послании Кима по случаю Дня освобождения Кореи 15 августа, сообщает официальное информационное агентство Северной Кореи. KCN Это произошло через два дня после того, как Ким Чен Ын сообщил об аналогичном сообщении от президента России Владимира Путина.

В сообщении цитируется сообщение Пушлина: «Народ Донбасса сегодня также борется за восстановление своей свободы и исторической справедливости, как и корейский народ 77 лет назад».

Агентство добавило: «В письме выражена уверенность в том, что между Донецкой Народной Республикой и Корейской Народно-Демократической Республикой будет достигнуто двустороннее сотрудничество, одинаково выгодное и отвечающее интересам народов двух стран». Северная Корея.

Ранее Пушлин заявлял, что надеется на «плодотворное сотрудничество» и увеличение торговли с Северной Кореей.

В прошлом месяце посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что туда могут быть направлены северокорейские рабочие. Помощь в восстановлении разрушенной войной инфраструктуры В односторонне провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Мацегора сказал, что, вероятно, будет «много возможностей» для экономического сотрудничества между Севером и в одностороннем порядке провозглашенными республиками Донбасса Украины, несмотря на санкции ООН.

Об этом он заявил в интервью российской газете «Известия», сообщает сеульский веб-сайт. НК. Новостичто «высококвалифицированные и трудолюбивые корейские строители, способные работать в самых сложных условиях, могут помочь нам восстановить наши социальные, инфраструктурные и промышленные объекты».

Северная Корея традиционно приобрела столь необходимую иностранную валюту Отправка своих граждан на работу за границу. В соответствии с санкциями ООН они должны были быть репатриированы к концу 2019 года, но, как сообщается, большое количество северокорейских рабочих продолжало работать в России и Китае, а также в Лаосе и Вьетнаме после установленного срока.

Ранее на этой неделе Путин сказал северокорейскому правителю, что Россия Согласно сообщению Центрального информационного агентства Кореи, распространенному в понедельник, Северная Корея будет расширять всесторонние и конструктивные двусторонние связи совместными усилиями.

В письме утверждалось, что более тесные отношения будут в интересах двух стран и помогут укрепить безопасность и стабильность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

Выступая во вторник на Международной конференции по безопасности в Москве, Путин заявил, что Россия предоставит своим союзникам и партнерам «современное вооружение и военную технику», а также будет работать над созданием «новых механизмов международной безопасности».

Сообщается, что Ким направил Путину ответное письмо, в котором сказал, что дружба между Россией и Северной Кореей кристаллизовалась во Второй мировой войне с его победой над Японией. В письме Ким сказал, что их «стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность» с тех пор вышли на новый уровень в их совместных усилиях по предотвращению угроз и провокаций со стороны враждебных вооруженных сил. Центральное информационное агентство Кореи не назвало враждебные силы, но обычно использует этот термин для обозначения Соединенных Штатов и их союзников.

Ким предсказал, что сотрудничество между Россией и Северной Кореей будет расти на основе соглашения, подписанного в 2019 году, когда он встречался с Путиным.

В июле Северная Корея признала Донецкую Народную Республику (ДНР) и Луганскую Народную Республику (ЛНР) в Донбассе на востоке Украины в качестве независимых государств.

Этот шаг сделал Северную Корею лишь третьей страной после России и Сирии, признавшей два сепаратистских образования.

В заявлении в поддержку самопровозглашенных республик министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что Украина «не имеет права поднимать вопрос или оспаривать наше законное осуществление суверенитета после совершения акта, в котором глубоко отсутствует справедливость и справедливость в отношениях между странами, путем активного присоединения к несправедливые и законные Соединенные Штаты. «незаконные в прошлом».

В ответ Украина немедленно разорвала отношения с Пхеньяном из-за этого шага.

Агентство Reuters внесло свой вклад в этот отчет.