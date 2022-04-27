27 апреля 2022 г.

пресс-релиз

Самостоятельный ремонт Apple теперь доступен

Оригинальные запчасти и инструменты Apple теперь могут приобрести покупатели из США

Купертино, Калифорния Сегодня Apple объявила о том, что теперь доступна услуга самостоятельного ремонта, предоставляющая руководства по ремонту, оригинальные детали и инструменты Apple через Apple. Ремонтная мастерская самообслуживания. Ремонт с самообслуживанием доступен в США и расширится до других стран, начиная с Европы, в конце этого года.

Новый интернет-магазин предлагает более 200 отдельных деталей и инструментов, что позволяет клиентам, знакомым с тонкостями ремонта электроники, выполнить ремонт линейки iPhone 12, iPhone 13 и iPhone SE (3-го поколения), например экран, аккумулятор и камеру. . Позже в этом году программа также будет включать руководства, детали и инструменты для ремонта компьютеров Mac с использованием кремния Apple.

Чтобы начать процесс самостоятельного ремонта, клиент сначала ознакомится с руководством по ремонту продукта, который он хочет отремонтировать, посетив support.apple.com/self-service-repair. Затем они могут посетить магазин самообслуживания Apple и заказать необходимые детали и инструменты.

Каждая оригинальная деталь Apple для каждого продукта разработана и изготовлена, а также проходит всесторонние испытания для обеспечения высочайшего уровня качества, безопасности и надежности. Детали такие же — по той же цене — что и те, что доступны в сети авторизованных ремонтных мастерских Apple. Для определенного ремонта клиенты получат кредит при возврате запасной части для переработки.

Инструменты Apple, доступные клиентам в магазине самообслуживания, аналогичны тем, которые используются в Apple Repair Network. Разработанные для обеспечения наилучшего ремонта продуктов Apple, они созданы, чтобы выдерживать суровые условия крупномасштабного профессионального ремонта, где безопасность и надежность имеют первостепенное значение. Качественные инструменты, предлагаемые в рамках самостоятельного ремонта, включают динамометрические отвертки, ремонтные лотки, дисплеи, аккумуляторные поршни и многое другое.

Apple будет предлагать наборы инструментов для аренды за 49 долларов, поэтому клиенты, которые не хотят покупать инструменты для разового ремонта, все равно могут получить доступ к этим профессиональным инструментам для ремонта. Комплекты для аренды на одну неделю будут отправлены клиентам бесплатно.

Самостоятельный ремонт является частью усилий Apple по расширению доступа к ремонту. Для подавляющего большинства клиентов, у которых нет опыта ремонта электронных устройств, посещение профессионального поставщика услуг по ремонту с сертифицированными техническими специалистами, использующими оригинальные детали Apple, является самым безопасным и надежным способом ремонта.

За последние три года Apple почти удвоила количество сервисных центров с доступом к оригинальным запчастям и инструментам Apple и обучением, в том числе от более чем 3000 независимых поставщиков услуг по ремонту. Глобальная сеть из более чем 5 000 авторизованных поставщиков услуг Apple поддерживает более 100 000 активных технических специалистов. В результате в США восемь из 10 клиентов Apple обращаются к авторизованному поставщику услуг в течение 20 минут.

Также сегодня Apple опубликовала исследовательскую работу «Расширьте доступ к безопасному, надежному и надежному обслуживанию и ремонту,«в котором подробно описывается подход Apple к разработке долговечных продуктов и расширению доступа к ремонту.

О Apple

Apple произвела революцию в персональных технологиях, представив Macintosh в 1984 году. Сегодня Apple является мировым лидером в области инноваций, выпустив iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Apple TV. Пять программных платформ Apple — iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS — обеспечивают бесперебойную работу на всех устройствах Apple и предоставляют людям передовые услуги, включая App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud. Более 100 000 сотрудников Apple работают над созданием лучших продуктов на земле и делают мир лучше, чем мы его видели.

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