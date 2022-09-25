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Самсонова обыграла Зенг и выиграла третий титул WTA за два месяца

25 сентября, 2022
Boleslava Sokolova

Россиянка Людмила Самсонова продлила свой звездный летний сезон, выиграв свой третий титул за два месяца, победив новичка из Китая Чжэн Кенвэнь со счетом 7-5 7-5 на турнире Toray Pan Pacific Open в воскресенье.

Самсонова, занявшая 30-е место, выиграла в августе в Вашингтоне и Кливленде, а также вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата США. 23-летняя спортсменка выиграла 18 из последних 19 матчей и не проиграла ни одного сета в Токио.

«Это удивительно. Я думаю, мне нужно немного времени, чтобы понять это, но это невероятно, — сказала Самсонова. — Сегодня был нервный матч. Я был действительно готов физически, но морально устал, потому что каждый день играл в одиночном и парном разряде. Я очень доволен тем, как ты справился с давлением».

Самсонова добавила, что исключение российских игроков из Уимблдона помогло ей сыграть, хотя она и не поддержала переезд.

«Уимблдон для меня — лучший турнир. Я люблю его. Новость действительно повлияла на меня. Я провела месяц без чемпионата, поэтому я думала, что мы сработаемся», — добавила она, добавив: «Я не согласна с тем, что политика должна заниматься спортом, потому что это несправедливо».

Это был матч между двумя сильными нападающими с большой подачей, но Самсонова била по мячу все сильнее и сильнее.

Зенг, которая вытеснила Паулу Падусу с лучшим посевом и Веронику Кодерметову с четвертым номером, сломалась в первом сете после того, как допустила свою первую двойную ошибку в 11-й игре.

Самсонова, победившая бывшую чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину в первом раунде и бывшую первую ракетку мира Гарбинье Мугурузу в четвертьфинале, нанесла идеальный удар справа, который вонзился в правый угол корта, чтобы разбить 19-летнюю девушку и уйти. 6-5 вверх. Я получил первый сет с другой сильной игрой подачи, которая включала третий туз.

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Зинг первой выиграла второй сет, когда она присудила Самсоновой бесплатные очки за две двойные ошибки в пятой игре. Двойная ошибка россиянки опустила ее до 0-40 в следующем матче, а китаянка с 36-м номером вернулась на уровень 3-3.

Как и в первом сете, Чжэн сломался в одиннадцатом иннинге. Длинный удар справа дал Самсоновой остановочный момент, и она реализовала его навесным ударом справа, который отправил соперницу не в ту сторону. Затем Самсонова выиграла свой следующий матч за любовь после трех фолов Ченга, выиграв матч со счетом 7–5, 7–5.

Самсонова выиграла все финалы, в которых участвовала.

Достигнув финала, Чжэн стал самым молодым китайским игроком, вышедшим в финал турнира уровня тура, побив отметку, установленную Пэн Шуаем.

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