Самсонова обыграла Зенг и выиграла третий титул WTA за два месяца

Россиянка Людмила Самсонова продлила свой звездный летний сезон, выиграв свой третий титул за два месяца, победив новичка из Китая Чжэн Кенвэнь со счетом 7-5 7-5 на турнире Toray Pan Pacific Open в воскресенье. Самсонова, занявшая 30-е место, выиграла в августе в Вашингтоне и Кливленде, а также вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата США. 23-летняя спортсменка выиграла 18 из последних 19 матчей и не проиграла ни одного сета в Токио.

«Это удивительно. Я думаю, мне нужно немного времени, чтобы понять это, но это невероятно, — сказала Самсонова. — Сегодня был нервный матч. Я был действительно готов физически, но морально устал, потому что каждый день играл в одиночном и парном разряде. Я очень доволен тем, как ты справился с давлением».

Самсонова добавила, что исключение российских игроков из Уимблдона помогло ей сыграть, хотя она и не поддержала переезд.

«Уимблдон для меня — лучший турнир. Я люблю его. Новость действительно повлияла на меня. Я провела месяц без чемпионата, поэтому я думала, что мы сработаемся», — добавила она, добавив: «Я не согласна с тем, что политика должна заниматься спортом, потому что это несправедливо».

Это был матч между двумя сильными нападающими с большой подачей, но Самсонова била по мячу все сильнее и сильнее.

Зенг, которая вытеснила Паулу Падусу с лучшим посевом и Веронику Кодерметову с четвертым номером, сломалась в первом сете после того, как допустила свою первую двойную ошибку в 11-й игре.

Самсонова, победившая бывшую чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину в первом раунде и бывшую первую ракетку мира Гарбинье Мугурузу в четвертьфинале, нанесла идеальный удар справа, который вонзился в правый угол корта, чтобы разбить 19-летнюю девушку и уйти. 6-5 вверх. Я получил первый сет с другой сильной игрой подачи, которая включала третий туз. READ Краткий отчет о чемпионате мира: Канада, США и Чехия по-прежнему идеальны

Зинг первой выиграла второй сет, когда она присудила Самсоновой бесплатные очки за две двойные ошибки в пятой игре. Двойная ошибка россиянки опустила ее до 0-40 в следующем матче, а китаянка с 36-м номером вернулась на уровень 3-3.

Как и в первом сете, Чжэн сломался в одиннадцатом иннинге. Длинный удар справа дал Самсоновой остановочный момент, и она реализовала его навесным ударом справа, который отправил соперницу не в ту сторону. Затем Самсонова выиграла свой следующий матч за любовь после трех фолов Ченга, выиграв матч со счетом 7–5, 7–5.

Самсонова выиграла все финалы, в которых участвовала.

Достигнув финала, Чжэн стал самым молодым китайским игроком, вышедшим в финал турнира уровня тура, побив отметку, установленную Пэн Шуаем.