Самсонова обыграла Канебе в женском теннисном турнире в Вашингтоне

Вашингтон (AFP) – Людмила Самсонова сделала 10 эйсов, чтобы выиграть свой второй титул WTA Вернувшись, чтобы обыграть Кайю Канепи, занявшую шестое место, со счетом 4-6, 6-3, 6-3 на Citi Open в воскресенье.

23-летняя россиянка Самсонова на данный момент занимает 60-е место. После того, как ей пришлось пропустить часть сезона, включая Уимблдон, из-за вторжения ее страны в Украину. Она использовала мощную подачу со скоростью 119 миль в час против Канепи, чтобы пробиться в сетку корта с твердым покрытием, включая победу над чемпионом Открытого чемпионата США. Героиня — Эмма Радукано.

Другой турнир Самсоновой прошел в прошлом году на травяном турнире в Берлине. 37-летняя Канепи из Эстонии гонялась за своим пятым и первым титулом с 2013 года. В воскресенье она выдохлась после победы в первом сете и покинула поле из-за медицинского тайм-аута в конце второго сета в пяти играх. Самсонова.

Затем должен был состояться финал US Open среди мужчин, занявший второе место на Уимблдоне Ник Киргиос. против Ёсихито Нисиока. Киргиос стал чемпионом 2019 года в Вашингтоне. Этот финал планировалось показать на канале Tennis Channel, который перенес женский финал с главной станции и вместо этого транслировал маринованный мяч.

Обе женщины прекрасно умеют подавать отличную подачу, и они сразу это продемонстрировали: Канебе завершила свой первый гейм на подаче со скоростью 96 миль в час; Самсонова завершила свой путь победителем подачи со скоростью 112 миль в час.

Когда Самсонова сделала эйс на скорости 113 миль в час, чтобы удержать 4 игроков, матч длился 25 минут, и ни один из игроков не заработал брейк-пойнт. В итоге Самсонова набрала 35 очков из 43 поданных.

Это был стремительный теннис между парой женщин с похожим стилем игры во влажный полдень при температуре 32°C, и не все это приводило к длительным обменам или большому количеству беготни. Некоторые зрители расставили зонтики, чтобы создать тень. Переносные электрические вентиляторы были размещены рядом с боковыми сиденьями, чтобы обеспечить Канебе и Самсановой комфорт во время переодевания.

Канеби, наконец, нашел возможность ворваться и прорваться, ведя на старте 5-4. Сразу после разгона до 119 миль в час Самсонова совершила две невынужденные ошибки слева — одну в сетку и одну в ширину — чтобы поставить стартовый брейк-пойнт в матче и, как это случилось, сет-пойнт. Канепи справился с передачей на скорости 117 миль в час, отправил ее глубоко и бросился на Самсонову, чей дикий удар справа завершил эту группу.

Во втором у Канепи был шанс прорваться со счетом 3:2, но Самсонова спасла его, выиграв 107 миль в час, обыграв победителя подачи со скоростью 119 миль в час и в итоге убежала. Затем Самсонова получила свой первый брейк в матче, час спустя, когда Канепи нанесла удар справа в сетку. Самсонова развернулась и повела 4-3, когда Канепи отплыл с длинным ударом слева.

Ошибки Канебе нарастали, и неожиданно второй сет остался за Самсоновой. С помощью обоюдного фола Самсонова вырвала преимущество 5:3 на третьем, после чего подала на свою.

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