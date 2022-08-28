Самсонова обыграла Саснович в Кливленде и завоевала второй титул подряд

Кливленд (AFP) — Россиянка Людмила Самсонова выиграла свой второй подряд титул WTA, победив седьмую сеяную Александру Саснович из Беларуси со счетом 6-1, 6-3 в матче чемпионата на Tennis in the Land в субботу.

Самсонова, занявшая 45-е место в мировом рейтинге, не проиграла ни одного сета за пять матчей на Открытом чемпионате США в Кливленде. Три недели назад она выиграла Citi Open в Вашингтоне и отправилась в Нью-Йорк, где провела бой в топ-10 подряд.

Саснович, занявшая 36-е место, гонялась за своим первым титулом WTA, но не смогла выйти вперед в 72-минутном финале в Jacobs Pavilion в Наутике. Самсонова сломала его во всех четырех партиях подачи в дебютном сете.

«Сейчас мне немного грустно, но я рад за Люду, которая, надеюсь, скоро войдет в первую десятку», — сказал Саснович, который в финале своей карьеры был 0-4. «Она очень скромная, образованная и добрая. Я старалась изо всех сил, но Люде сегодня было лучше».

Несеяная Самсонова демонстрировала свои точные броски в течение нескольких дней подряд, прервав победную серию Бернарды Пера из 13 игр всего за 53 минуты в полуфинале. Она выиграла 32 из 36 очков подачи у Бейры, затем повернула 31 из 46 у Соснович.

Самсонова завершила свой третий титул в карьере ключевым ударом слева, который подхватил штангу и мягко приземлился перед заряженным Сасновичем.

Оба игрока были зарегистрированы WTA как физические лица, которая приостановила признание теннисных федераций России и Беларуси после того, как их страны вторглись в Украину.

«Мы были неосознанными на этой неделе, поэтому я хотел бы выразить наши большие поздравления Саше и ее команде», — сказал Саснович. «Мы слышали, что вам, ребята, понравилось, очень громко в течение недели. Спасибо. Я надеюсь вернуться в следующем году».

Аннет Контавейт из Эстонии стала первой чемпионкой страны по теннису в 2021 году, но на турнир она не вернулась.

Американка Николь Мельчар Мартин, занявшая второе место, и австралийка Эллен Перес обыграли Анну Даниелину из Казахстана, занявшую четвертое место, и сербку Александру Крунич в финале парного разряда со счетом 7:5, 6:3.

Мельчар Мартин и Перес выиграли свой первый чемпионат в составе команды, заняв второе место в Торонто и Цинциннати в начале этого года.

___

Больше AP Tennis: https://apnews.com/hub/tennis и https://twitter.com/AP_Sports