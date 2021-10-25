Самые большие и лучшие новые функции в Android 12 (и способы их использования)

полная версия Android 12 наконец не работает Неделя пиксельных устройствМы потратили последние несколько дней на тестирование операционной системы и изучение ее нового интерфейса, функций и настроек. это не утечка Отклонение от Android 11, но есть много изменений и новых функций, о которых стоит поговорить.

Новый внешний вид благодаря новым материалам, которые вы создаете

Начнем с самого очевидного изменения в Android 12: нового внешнего вида. Приложение Material You в Android 12 имеет совершенно новый вид, с более крупными значками, закругленными меню и окнами, а также более плавной анимацией, чем в Android 11. Оно также меняет макет и вставляет новые функции непосредственно в основной пользовательский интерфейс. Вот некоторые из основных моментов:

рисунок : браузер гугл

Пользовательские функции: Материал, который вы изменяете, позволяет пользователям создавать собственные темы. перейти к Настройки> Фон и стиль Чтобы изменить фон вашего телефона и настроить цвет шрифтов, меню и виджетов, и иконы.

Материал, который вы изменяете, позволяет пользователям создавать собственные темы. перейти к Чтобы изменить фон вашего телефона и настроить цвет шрифтов, меню и виджетов, и иконы. Новые виджеты и установки чата: Говоря о виджетах, в Android 12 добавлено несколько новых виджетов, в том числе возможность закрепить текстовый чат на главном экране для легкого доступа. Нажмите и удерживайте пустое место на главном экране, затем выберите “виджеты” , чтобы открыть меню.

Говоря о виджетах, в Android 12 добавлено несколько новых виджетов, в том числе возможность закрепить текстовый чат на главном экране для легкого доступа. Нажмите и удерживайте пустое место на главном экране, затем выберите , чтобы открыть меню. Поиск по устройству. Панель поиска Google теперь может искать файлы, папки, контакты, текстовые чаты и приложения на вашем телефоне.

Панель поиска Google теперь может искать файлы, папки, контакты, текстовые чаты и приложения на вашем телефоне. Новые смайлы: Есть новые смайлы, в том числе Обновлены изображения почти для 400 смайликов для Android.

G / O Media может получить комиссию

Лучшие быстрые настройки, уведомления и ярлыки

Помимо больших изменений в пользовательском интерфейсе Android 12 в целом, Google переработал и реорганизовал меню быстрых настроек и панель уведомлений, добавив множество новых ярлыков, новый макет и некоторые улучшения.

Чтобы увидеть новое меню быстрых настроек, смахните вниз от верхнего края экрана, чтобы открыть основные ярлыки и панель уведомлений. Отсюда вы можете:

ручка “Интернет” Открывает настройки подключения к Интернету, где вы можете быстро переключаться между сетями Wi-Fi, а также включать или отключать мобильные данные.

Открывает настройки подключения к Интернету, где вы можете быстро переключаться между сетями Wi-Fi, а также включать или отключать мобильные данные. ручка GPay Для доступа к кошельку Google Pay.

Для доступа к кошельку Google Pay. Может быть “ Режим “Не беспокоить”. “

Включение / отключение bluetooth.

Проведите пальцем вниз еще раз, чтобы развернуть весь экран быстрых настроек. Вы также можете провести двумя пальцами вниз, чтобы открыть полный экран быстрых настроек. Полный список включает дополнительные ярлыки и элементы управления воспроизведением мультимедиа.

Нажмите на значок карандаша Для настройки ярлыков быстрой настройки. Доступно множество новых опций, таких как переключение темной темы, режим Extra Dark, режим сохранения данных и многое другое.

Для настройки ярлыков быстрой настройки. Доступно множество новых опций, таких как переключение темной темы, режим Extra Dark, режим сохранения данных и многое другое. Нажмите на Значок настроек , чтобы перейти в меню настроек вашего устройства.

, чтобы перейти в меню настроек вашего устройства. Нажмите на символ энергии Показывает кнопки включения / выключения и перезапуска.

Здесь доступно много новых ярлыков, поэтому не забудьте потратить несколько минут, чтобы настроить макет по своему вкусу.

Делайте снимки с прокруткой

Теперь более крупные функции находятся за пределами интерфейса. Во-первых, это новая функция Scrolling Screenshot. Когда вы делаете снимок экрана на своем устройстве Android 12 (нажмите кнопку питания + кнопку уменьшения громкости), теперь вы можете нажать «Захватить больше», чтобы сделать снимок большей части экрана в виде прокручиваемого снимка экрана.

один час Вэйд м Стих

Режим работы одной рукой – это функция универсального доступа, которая изменяет некоторые элементы управления жестами, меню и макет экрана для удобного использования одной рукой. Это доступно под Настройки> Система> Режим работы одной рукой.

игры м Поэма для лучшей игровой производительности и концентрации

Android 12 включает новый «Игровой режим», который изменяет системные и аппаратные настройки для повышения производительности в игре. Игровой режим также блокирует только уведомления Как “не беспокоить” . Вы можете включить режим воспроизведения в Настройки> Уведомления> Не беспокоить и расписания> Игры. Пользовательский переключатель игрового режима также можно добавить в меню быстрых настроек.

Поддержка многооконного режима для приложения Google Chrome

Приложение для мобильного браузера Google Chrome получает уникальную функцию Android 12: поддержку многооконного режима. Хотя на самом деле вы можете открыть несколько вкладок и групп вкладок в Chrome Mobile, вы также можете открыть несколько окон одновременно. Они работают как отдельные экземпляры приложения на вашем телефоне.

Отображение аналоговых часов

Хотя это не прямоугольная функция, Google добавил изящное пасхальное яйцо в меню настроек Android 12, которое открывает «аналоговый» дисплей часов. перейти к Настройки> О телефоне И нажимайте «Версия Android» несколько раз подряд, пока не появятся часы. Хотя это не так много – это буквально просто часы – вы можете переместить часы, и если вы установите их на 12:00, что-то произойдет. Попытайся.

новый p Контроль конфиденциальности

Google также добавил новые элементы управления конфиденциальностью в Android 12, которые помогут вам ограничить разрешения и типы данных, к которым могут обращаться ваши приложения.

Горячие клавиши для включения / выключения микрофона / камеры и использования указателей: Если вы используете приложение с разрешениями для микрофона или камеры, теперь вы можете быстро включить или отключить эти функции в меню быстрых настроек. Значок уведомления также будет отображаться при использовании камеры или микрофона.

Если вы используете приложение с разрешениями для микрофона или камеры, теперь вы можете быстро включить или отключить эти функции в меню быстрых настроек. Значок уведомления также будет отображаться при использовании камеры или микрофона. Панель конфиденциальности: Google добавил новую панель конфиденциальности, которая показывает разрешения, которые приложения использовали за последние 24 часа. Это доступно в Настройки> Конфиденциальность> Панель управления конфиденциальностью.

Google добавил новую панель конфиденциальности, которая показывает разрешения, которые приложения использовали за последние 24 часа. Это доступно в Дополнительные параметры данных о местоположении: Теперь у вас есть возможность подавать заявки “точный” или “приблизительный” Данные о местоположении. Точность, конечно, более точна, но лишь немногие приложения требуют точной географии для работы. Вы можете выбрать тип данных о местоположении, которые будут использоваться, когда приложение впервые запрашивает разрешение на данные о местоположении, или вы можете настроить параметры для приложений, которые вы уже используете в разделе Настройки> Конфиденциальность> Диспетчер разрешений> Местоположение.

Теперь у вас есть возможность подавать заявки или Данные о местоположении. Точность, конечно, более точна, но лишь немногие приложения требуют точной географии для работы. Вы можете выбрать тип данных о местоположении, которые будут использоваться, когда приложение впервые запрашивает разрешение на данные о местоположении, или вы можете настроить параметры для приложений, которые вы уже используете в разделе Управление учетными данными для входа: Вы можете просматривать и управлять всей информацией для входа, сохраненной на вашем телефоне, в разделе Настройки> Пароли и учетные записи. Сюда входят учетные данные для входа, поддерживаемые Google и сторонними менеджерами паролей.

новый г Esture. контролирует

Наконец, Android 12 изменяет некоторые из ранее существовавших элементов управления жестами и добавляет несколько новых элементов управления. Обратите внимание, что некоторые из них доступны только для устройств Pixel.

Смотрите открытые приложения: Теперь вы можете провести вверх от правого нижнего угла экрана, чтобы увидеть все открытые в данный момент приложения.

Теперь вы можете провести вверх от правого нижнего угла экрана, чтобы увидеть все открытые в данный момент приложения. Кнопка запуска Google Ассистента: Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы вызвать Google Assistant. Вы можете изменить или отключить это на Настройки> Система> Жесты> «Нажмите и удерживайте кнопку питания».

Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы вызвать Google Assistant. Вы можете изменить или отключить это на Быстрое нажатие (только для телефонов Pixel): Дважды коснитесь задней панели телефона Pixel, чтобы выполнить определенное действие, например вызвать Google Assistant или запустить определенное приложение. Вы можете настроить его под Настройки> Система> Жесты.

Дважды коснитесь задней панели телефона Pixel, чтобы выполнить определенное действие, например вызвать Google Assistant или запустить определенное приложение. Вы можете настроить его под Автоповорот с помощью камеры (только для Pixel 4 и новее): Автоповорот использует камеру вашего телефона для определения правильной ориентации для вашего текущего положения (процесс происходит локально на вашем устройстве, и никакие данные не сохраняются и не передаются в Google).

Автоповорот использует камеру вашего телефона для определения правильной ориентации для вашего текущего положения (процесс происходит локально на вашем устройстве, и никакие данные не сохраняются и не передаются в Google). Тактильная обратная связь со СМИ: Хотя это не жест, вы можете включить тактильную обратную связь для таких мультимедиа, как музыка, игры, системные звуки и мелодии звонка. Вам будет предложено включить тактильную обратную связь, если ваши медиа, приложение и телефон их поддерживают.

Как скачать Android 12

Android 12 уже доступен, и вы можете попробовать все функции, которые мы рассмотрели выше (а также любые функции, которые мы могли пропустить) прямо сейчас. По крайней мере, вы можете, если у вас есть Pixel 3 или новее. Google заявляет, что устройства Android One будут следующими в очереди на обновление, и они Планируется, что он будет представлен в последних устройствах OnePlus, Oppo, Realme, Samsung, Tecno, Vivo и Xiaomi в конце 2021 года и до 2022 года.

Владельцы Google Pixel, готовые к обновлению, могут проверить, доступна ли Android 12 для вашего устройства, и запустить обновление под Настройки> Система> Дополнительные параметры> Обновление системы> Проверить наличие обновлений.

[[[[Gizmodo]