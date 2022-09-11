Минобороны России в субботу сформулировало вывод войск из двух областей Украины как перегруппировку. Военный эксперт назвал это поражением.

«Последние несколько дней, кажется, были самыми важными в войне на Украине», — говорит военный эксперт Майк Мартин. Написал в ветке твиттера Суббота. «После того, что мы видели за последние 72 часа, крах российских вооруженных сил в Украине не кажется таким уж надуманным».

Российский ход — переброска войск из Балаклийского и Изюмского районов с востока Харьковской области в Донецкую область — после молниеносного контрудара украинских войск.

Мартин, бывший офицер британской армии, который несколько раз служил в Афганистане в качестве политического офицера, писал: «Русские бежали из Изюма, что можно назвать лишь поражением». «Украинцы только что отыграли большой кусок общевойскового маневра».

Украинская военная мощь повлияла на боевой дух России, по данным Института изучения войны, который написал в четверг: «Украинские успехи на городской линии Харьков-Изюм создают трещины в российском информационном пространстве и подрывают доверие к российскому руководству в такой степени, какой не наблюдалось после провала российской переправы через реку в середине мая».

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России, заявил в субботу, что этот шаг предпринят «для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса». По сообщению Ассошиэйтед Пресс,. Однако аналогичное заявление прозвучало после того, как России не удалось захватить столицу Киев в начале этого года.

Не исключено, что русские войска были удивлены. Об этом сообщило в субботу министерство обороны Великобритании., добавив, что восстановленная область сохранилась лишь слегка. «Украинские подразделения сейчас угрожают городу Кобянск, его захват будет большим ударом для России, потому что он находится на путях снабжения линии фронта в Донбассе».

Мартин также отметил важность контрудара по Донбассу, написав: «Говорят, что российские части сейчас пытаются продвинуться в Донбасс. Оказавшись там, им приходится иметь дело с потерей Изюма и Кобянска — двух железнодорожных станций на этом стороне страны… Россияне больше не смогут начинать наступательные операции на Донбассе, пока не перестроят (если это произойдет?) логистику».

Военные проблемы России в Украине возникают на фоне признаков ослабления поддержки президента России Владимира Путина. В пятницу муниципальные депутаты Московской области Путин призвал к отставкезаявив, что это вернуло Россию в эпоху холодной войны.

Ранее на этой неделе законодатели в Санкт-Петербурге потребовали привлечь Путина к ответственности и обвинить в государственной измене за его решение вторгнуться в Украину. они были Немедленно вызвали в милицию обвиняется в клевете на вооруженные силы страны.