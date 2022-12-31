Самые важные женские спортивные события в новом году

Даниил Сердачный Он забил за 2:44 до конца овертайма, когда команда Канады победила команду США в игре 5 серии соревнований 2022–23 в понедельник вечером на арене Crypto.com в Лос-Анджелесе. 21-летняя Сердачная, сыграв лишь второй матч за сборную, принесла Канаде победу со счетом 3:2 и сократила отрыв США до 3:2 в серии из семи игр.

Он также забил за Канаду в возрасте 28 лет. Лаура Стейси и 22 года Сара Филлери оба забили свои первые голы в серии. Элла Шелтон И Эмили Кларк Сделал две результативные передачи по воротам Стейси, с Брайан Дженнер И Мэри Филип Болейн Помогите с наполнителем подсчета. Эмеранс Машмайер Сделал 32 сейва по воротам.

«Честно говоря, я просто спрыгнула со скамейки запасных», — сказала Стейси NHL Network после своего гола. «Шайба была у Эллы посередине, и я как бы увидел свободный пас, и она сделала безупречный пас по моей клюшке. Честно говоря, я не знаю, что я увидел, но я просто пытался встать на пути защита — по-моему была(Меган) Келлер — и поместить его в сетку, и я думаю, что хорошие вещи случаются».

Гол Феллера за 2:54 до конца второго периода положил конец засухе в большинстве для «Канадиенс», которые не забили в 16 предыдущих моментах в серии. Голевая передача Боллина стала 199-м очком в карьере капитана команды, который недавно был занесен в Зал славы Бостонского университета. Ранее в этом месяце Полин стала первой хоккеисткой, получившей звание спортсменки года в Канаде, и сейчас занимает пятое место в рейтинге лучших бомбардиров среди женщин за всю историю.

Американцы изначально открыли счет в 23-летнем возрасте. Кайла Барнс — единственный член американского состава из Южной Калифорнии (Иствилл, Калифорния) — забила свой первый гол во втором появлении в серии. Цель помощь Аманда Кессель И Кендалл Куинн Скофилдразвязал эпическую игру с плюшевыми мишками, поскольку мягкие игрушки были собраны в качестве пожертвований Армии Спасения.

«Это прекрасно», — сказал Барнс, играющий в хоккей в колледже Бостона. «Вы знаете, семья и друзья здесь. И просто невероятно получить первого так рано».

«Приятно видеть здесь молодых болельщиков», — добавил Барнс, который играл в хоккей 14U за «Лос-Анджелес Кингз-младший». Короли. «У меня не было такого видения, когда я был моложе, поэтому просто видеть, как мы играем здесь и видеть, что они могут это делать, для них просто потрясающий опыт».

Она также забила свой первый гол в серии за США в возрасте 22 лет. Тейлор Хейскоторый сравнял счет 2: 2 в третьем периоде. Нападающий Университета Миннесоты стал лучшим бомбардиром NCAA с 34 очками и выиграл Мемориальную премию Пэтти Казмайер в 2022 году.

Серия соперничества продолжается до февраля, а последние две игры были сыграны на канадском льду. Хост-сайты будут объявлены в начале 2023 года.

Расписание Rivalry Series 2022-23, результаты

Датировать время / счет ваше местоположение сеть Вторник, 15 ноября США 4банка 3 (ТАК) Келоуна, Британская Колумбия Сеть НХЛ Четверг, 17 ноября США 2может 1 Камлупс, Британская Колумбия Сеть НХЛ Воскресенье, 20 ноября США 4может 2 Сиэтл, Вашингтон Сеть НХЛ Четверг, 15 декабря может 3, США 2 Хендерсон, Невада Сеть НХЛ Понедельник, 19 декабря может 3, США 2 (дополнительное время) Лос-Анджелес, Калифорния Сеть НХЛ Февраль (дата уточняется) будет объявлено позже Канада (город уточняется) Сеть НХЛ Февраль (дата уточняется) будет объявлено позже Канада (город уточняется) Сеть НХЛ

Кто играет в декабрьских играх Rivalry Series?

Сборная США

В декабрьский состав возвращаются 19 игроков из женской сборной США по хоккею на Олимпийских играх 2022 года, завоевавшей серебро в Пекине в феврале. К ним относятся репатрианты Кайла БарнсИ Ханна БрантИ Алекс КарпентерИ Джесси КомферИ Кендалл Куинн СкофилдИ Дженни ДаннИ Саванна ХармонИ Кэролайн ХарвиИ Николь ХенслиИ Меган КилерИ Аманда КессельИ Хиллари НайтИ Эбби МерфиИ Келли ПанникИ Мэдди РуниИ Эбби РокИ Хейли СкамораИ Ли Стиклин И Красота Зумвинкл.

Все 23 игрока, которые представляли Соединенные Штаты на чемпионате мира по хоккею среди женщин 2022 года в Хернинге, Дания, включены в декабрьский список, как и 11 игроков из олимпийской хоккейной сборной США 2018 года, завоевавшей золотую медаль в Пхенчхане, когда они обыграли Канаду. 3-2 по буллитам. Среди этих игроков Барнс, Брандт, Куинн Скофилд, Кэлли ФлэнаганХенсли, Келлер, Кессель, Найт, Паник, Руни и Стиклин. Полный список на Олимпийские игры 2022 года Эбби Мерфи и 18 лет Тесса Джаниксамый молодой игрок в составе США, дебютировала за сборную в прошлую пятницу.

сборная Канады

В декабрьский состав канадцев вошли 16 игроков, завоевавших золотые медали чемпионата мира по хоккею среди женщин 2022 года и зимних Олимпийских игр 2022 года: Эштон БеллИ Кристин КэмпбеллИ Эмили КларкИ Энн Рене ДеспенсИ Рената быстраяИ Сара ФиллерИ Брайан ДженнерИ Джоселин ЛарокИ Эмеранс МашмайерИ Сара медсестраИ Мэри Филип БолейнИ Джейми Ли РэттрейИ Элла ШелтонИ Лаура СтейсиИ Блэр Тернбулл И Мика Зэнди Харт. Дважды олимпийский чемпион Жиль Солнье Он вернулся в состав с Джулия Гослинг Ее первое международное выступление более чем за год. В этом месяце два игрока дебютировали за национальные сборные — Меган Картер И Даниил Сердачный.

Что такое Цепочка соперничества?

Серия Rivalry Series, проводимая USA Hockey и Hockey Canada в сезоне 2018-19, разработана как ежегодная демонстрация женского хоккея высочайшего уровня в различных местах США и Канады. В первой серии было три игры между двумя национальными сборными, в которых Канада выиграла со счетом 2:1. Команда США завоевала титул чемпиона сезона 2019–20, выиграв расширенную серию из пяти игр со счетом 4–1 и завершив ее победой в овертайме в финале перед рекордными на тот момент 1320 болельщиками в Анахайме, штат Калифорния.

После двухлетнего перерыва из-за пандемии и подготовки к зимним Олимпийским играм 2022 года серия Rivalry Series возобновилась в этом сезоне с семью матчами за три месяца: три в ноябре, два в декабре и два в феврале. Третья игра, состоявшаяся 20 ноября 2022 года, установила новый рекорд посещаемости для Соединенных Штатов: 14 551 болельщик пришли посмотреть, как сборная США побеждает Канаду со счетом 4: 2 на арене Climate Pledge.

2022-23 Rivalry Series Rewind: США лидируют в Rivalry Series 3-1

1-я игра, 15 ноября: США 4, Канада 3, Су- Серия из семи игр началась в прошлом месяце с победы сборной США со счетом 2:0. Ханна Брант И Хиллари Найт. Но Канада отыгралась, забив три безответных гола, и за 13 минут до конца повела в счете 3:2. Осталось всего 1:29, Алекс Карпентер Подсадить его на американцев, отправив игру в овертайм. США в конечном итоге выиграли серию пенальти: Найт и Карпентер забили дважды, а вратарь США Николь Хенсли Он сохранил два ключа. Счет в серии: США ведут со счетом 1:0.

Вторая игра, 17 ноября: США 2, Канада 1 — Канада первой присоединилась к совету, когда Мэри Филип Болейн Он воспользовался возможностью пенальти во втором тайме, но США Кендалл Куинн Скофилд Забить узел уже после 1:12. Алекс Карпентер Хороший счет за 6:36 до конца третьего периода дал Соединенным Штатам победу со счетом 2: 1 и преимущество в серии со счетом 2: 0. Американский вратарь Мэдди Руни Зафиксировано 19 экспортов в цель. Счет в серии: США ведут со счетом 2:0.

Игра третья, 20 ноября: США 4, Канада 2 — Сборная США Хиллари Найт У него было два гола и одна передача Привести сборную США к победе над Канадой со счетом 4:2. Саванна Хармон И Эбби Рок Также забил за Соединенные Штаты, которые были забиты Три победы подряд над Канадой Впервые с 2019 года. Вратарь Николь Хенсли Он сделал 22 сейва перед рекордной «Короной» на арене «Climate Pledge Arena» в Сиэтле, на которой присутствовало 14 551 болельщик. Мэри Филип Болейн И Сара медсестра Зарегистрируйтесь в Канаде. Счет в серии: США ведут со счетом 3:0.

Игра 4, 19 декабря: До 3, США 2 — Сара Нерс Забейте зеленый гол менее чем за пять минут до конца Обеспечение первой победы сборной Канады в серии соревнований 2022-23 гг.Победа со счетом 3:2 в прошлый четверг в Центре долларовых займов в Хендерсоне, штат Невада, сборная США. Аманда Кессель Счет был открыт в конце первого матча, но в середине периода Канада ответила двумя голами. Джейми Ли Рэттрей И Блэр Тернбулл. Хиллари Найт Команда США заняла третье место, но гол Нерс вывел сборную Канады вперед. Вратарь Кристин Кэмпбелл Сделал 21 сейв за Канаду, в то время как Мэдди Руни Сделал 13 сейвов за сборную США. Счет в серии: США ведут со счетом 3:1.

История серии соперничества

После поражения в понедельник Соединенные Штаты удерживают рекорд 6-2-2-3 (W-OTW-OTL-L) над Канадой за все время в серии соперничества. Канада выиграла серию соревнований 2018–19 с результатом 2–0–0–1, а США выиграли серию соревнований 2019–20 с результатом 3–1–1–0.

В целом, понедельник ознаменовался 172-й встречей между Канадой и США, 58-й встречей на американском льду и второй встречей в Калифорнии. Понедельник стал вторым разом, когда серия соревнований посетила Калифорнию после встречи 8 февраля 2020 года в Honda Center в Анахайме.

Канада имеет преимущество по сумме двух матчей (97-74-1) и в матчах, сыгранных в США (32-25-1). Следует отметить, что Соединенные Штаты и Канада боролись за золотую медаль на шести из семи зимних Олимпийских игр и на 20 из 21 женского чемпионата мира по хоккею с шайбой, за исключением двух чемпионатов мира 2019 года и Олимпийских игр 2006 года. действующие олимпийские чемпионы и чемпионы мира.

2019-20 серия соревнований

Датировать результат ваше местоположение игрок США в игре 14 декабря 2019 г. США 4может 1 Хартфорд, Коннектикут Алекс Каваллини 17 декабря 2019 г. США 2может 1 Монктон, Нью-Брансуик Алекс Карпентер 3 февраля 2020 г. 3. МожноСША 2 (дополнительное время) Виктория, Британская Колумбия Хиллари Найт 5 февраля 2020 г. США 3может 1 Ванкувер, Британская Колумбия Кэти Берт 8 февраля 2020 г. США 43 (дополнительное время) Анахайм, Калифорния Меган Бузек

Серия соревнований 2018-19 гг.