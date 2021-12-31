Самые памятные человеческие моменты в спорте на 2021 год

Одна из самых прекрасных вещей в спорте — это чистые эмоции. Пожалуй, больше, чем на любом другом жизненном пути, спортсмены находятся в самом разгаре этого момента, эндорфины текут, высвобождаются.

После того, как борец Тамира Менсах-Сток выиграла соревнования по плаванию вольным стилем среди женщин на Олимпийских играх в Токио за 150 фунтов стерлингов, она сделала знак в виде сердца руками и показала его по сторонам ринга. Потом она заплакала.

Затем Менса-Сток объяснила, что этот жест был сделан в честь ее близких: ее отца, который погиб в автокатастрофе после того, как бросил один из школьных курсов, из-за чего она чуть не бросила борьбу; Дядя умер от рака. — Дедушка, тоже умерший от рака. Покойный друг, который тоже боролся; ее муж; Ее мать; ее тетя; ее сестра; и ее страна.

«Я пытаюсь передать всем любовь», — сказала она.

Менса-Сток, первая чернокожая женщина, завоевавшая олимпийскую золотую медаль по борьбе, говорила с серьезностью и вдумчивостью, которые трудно забыть. Она проверила имена чернокожих борцов, которые были до нее. Она подробно рассказала, как потратит большую часть своего бонуса в размере 37 500 долларов, чтобы осуществить мечту своей матери — открыть бизнес по производству грузовиков с едой. Она сказала, что молодые женщины могут быть сильными, глупыми, крутыми, веселыми и могут бороться.

«Посмотрите на эти натуральные волосы», — сказала она. «Давай, чувак! Я вытащил свои пуховки, чтобы они знали, что ты тоже можешь это сделать».

И Мансах-Стоук была милосердна к своей оппонентке Нааме Обрододо из Нигерии.

«О, боже мой, — сказала она, — посмотри, как мы играем». «И я такой:« Если один из нас выиграет, мы сделаем историю »».

Позже она добавила: «Это потрясающе. Это много значит. Я так горжусь этим благословением. Я смотрела на нее:« Черт возьми, это ее убивает ». Но я тоже могу убить ее».

— Джеймс Вагнер