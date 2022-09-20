Самые популярные твиты: новая российская подводная лодка-невидимка

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Naval Technology перечисляет пять лучших твитов о морских технологиях за август 2022 года на основе данных платформы GlobalData Aerospace, Defense & Security (ADS) Influencer.

Лучшие твиты основаны на общем количестве откликов (лайков и ретвитов), полученных в твитах от более чем 180 экспертов по морским технологиям, отслеживаемых платформой GlobalData ADS Influencer до августа 2022 года.

Самые популярные твиты на морская техника В августе 2022 года: пятерка лучших

1. Твит Хэя Саттона о новой российской подводной лодке-невидимке

Х. И. Саттон, военный аналитик, поделился статьей для российского проектно-конструкторского бюро подводных лодок «Рубин», в которой рассказал о своей последней передовой концепции подводной лодки «Арктика». Согласно статье, новая подводная лодка с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) представляет собой следующее поколение после класса «Борей», а также является страховым полисом от участия Организации Североатлантического договора (НАТО) в Украине. Новая лодка называется Arcturus и имеет радикальный дизайн, который отличается наклонным внешним корпусом с наклонными бортами и плавными линиями. В статье также отмечалось, что у него есть позвоночник, идущий сбоку, который выглядит как самолет.

В статье поясняется, что угловатая внешняя оболочка похожа на тип 212CD, построенный в Германии и Норвегии, а также в некоторых отношениях на британский класс дредноутов. Наклонный экзоскелет построен против активного сонара и, как ожидается, будет сопровождаться устаревшим фантомом пассивного сонара. Это включало установку машин на понтоны для шумоизоляции. Также ожидается, что лодка будет иметь звукопоглощающие покрытия снаружи прочного корпуса, которые широко используются на российских подводных лодках.

новый #Русский Анализируется конструкция подводной лодки *** Arcturus *** (Арктур). Очень инкогнито с некоторыми интересными функциями Наклонная внешняя оболочка аналогична Type 212CD производства Германии/Норвегии. И британский бронетанковый класс по некоторым параметрамhttps://t.co/iVOg1QYeLq — Привет, Саттон (@CovertShores) 16 августа 2022 г.

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2. Твит Дэна Ламотта об использовании Пентагоном морей для доставки оружия в Украину

Дэн Ламот, военный журналист, поделился статьей о расширении использования Пентагоном морских перевозок для отправки оружия в Украину, по словам представителей Министерства обороны США. В статье отмечается, что этот шаг был предпринят после того, как Соединенные Штаты в значительной степени полагались на авиацию для максимально быстрой доставки оружия и боеприпасов в Киев, а также в первые дни российского вторжения в Украину. Минобороны США весной значительно расширило инициативу за рубежом, предоставив Украине артиллерийские гаубицы и другое тяжелое вооружение.

Стивен Поттхофф, заместитель директора по операциям Транспортного командования США, заявил, что как только США начали поставлять украинским военным гаубицы, они поняли, что им нужно больше боеприпасов. В результате они решили использовать больше морского транспорта для обеспечения своей поддержки, говорится в статье. Администрация Байдена одобрила военную поддержку Украины в размере 12,9 млрд долларов с начала вторжения 24 февраля этого года, а также пообещала дополнительную поддержку в размере 2,98 млрд долларов в День независимости Украины.

Представители министерства обороны США заявили, что Пентагон расширил использование морских перевозок для доставки оружия для войны в Украине после того, как в начале российского вторжения в значительной степени полагался на самолеты для доставки оружия в Киев как можно быстрее.

https://t.co/XtUCKGvmDr — Дэн Ламот (@DanLamothe) 27 августа 2022 г.

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3. Твит Себастьяна Бронза о выводе из эксплуатации военных кораблей ВМС США.

Военно-морской стратег Себастьян Бронз ретвитнул статью отставного капитана ВМС Джерри Хендрикса о том, что ВМС США собираются вывести из эксплуатации более 30 военных кораблей в следующие 16 с половиной месяцев, или 13,5% всего своего флота. Хендрикс написал в Твиттере, что военно-морской флот США призвал Конгресс использовать его на ежедневной основе, в то время как сокращение 39 военных кораблей было стратегически неразумным. Вместо этого, добавил он, пришло время увеличить инвестиции в объекты технического обслуживания, поскольку многие корабли находятся в пределах их служебных линий. Согласно административному заявлению, в список вошли пять ракетных крейсеров и девять боевых кораблей прибрежной зоны. Однако Конгресс, вероятно, заблокирует часть плана вывода из эксплуатации ВМС на 2023 финансовый год, согласно более подробной статье.

Ожидалось, что график деактивации начнется с вывода из эксплуатации USNS Bob Hope (T-AKR-300), USNS Fisher (T-AKR-301) и USNS Walter S Diehl (T-AO-193) 31 октября 2022 года. , Последними выведенными из эксплуатации кораблями были USS Gunston Hall (LSD-44) и USS St.Louis (LCS-19).

Это должно быть на радаре европейской политики: ВМС США собираются вывести из эксплуатации более 30 военных кораблей в следующие 16 с половиной месяцев, или 13,5% всего своего флота. https://t.co/2q9TtFRPxf — Себастьян Бронз (@naval_gazing) 16 августа 2022 г.

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4. Твит Габриэле Молинелли о фрегате BAE Adaptable Strike

Журналист Габриэль Молинелли написал в Твиттере об изображениях концепции BAE Adaptable Strike Frigate, на которых были показаны неудивительные, но приятные детали. Особенности включали место для контейнеров на крыше и интересную заднюю часть, написал Молинелли в Твиттере. Он добавил, что фрегат также продемонстрировал повторное использование строп Type 26 в носовой надстройке, мостике или мачте. С другой стороны, в корме предусмотрена площадка для запуска и восстановления, а также большой гараж для лодок и дронов с боковыми дверями.

По словам Молинелли, пять контейнеров высотой 40 футов на крыше обладают большим потенциалом. Например, армия США вскоре развернула TYPHOON, в контейнерах которого можно разместить пусковую установку MK41 для Standard Missile (SM)-6 и TOMAHAWK. Молинелли добавил, что ракета SM-6 может быть запущена той же пусковой установкой, что и на больших беспилотных кораблях.

Фотографии BAE Adaptable Strike Frigate и концепт Встроить твит Собранные детали кажутся неудивительными, но приветствуются. Ниши NAVYPODS, место для контейнеров «на крыше» (необходимо для потенциально крупного оружия) и корма, которая обещает быть интересной: pic.twitter.com/UAurN40MWB — Габриэль Молинелли (@Gabriel64869839) 26 августа 2022 г.

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5. Твит Ксавьера Фавассора о том, что французы предпринимают очередную попытку построить подводные лодки для ВМС Австралии.

Ксавье Вавассер, военно-морской репортер, поделился статьей о президенте Франции Эммануэле Макроне, предлагающем построить четыре новые подводные лодки для ВМС Австралии, чтобы избежать дефицита мощностей, вызванного сделкой AUKUS по приобретению атомных лодок. Источники подтвердили, что предложение Макрона было сделано, когда он принимал г-на Альбанезе в Париже в июле 2022 года, говорится в статье. Решающая встреча была направлена ​​на улучшение двусторонних отношений между Австралией и Францией, когда премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отверг проект французской подводной лодки стоимостью 90 миллиардов долларов.

Цель Макрона заключалась в том, чтобы в течение первых пяти лет проектных работ по планируемой австралийской подводной лодке ударного класса сделать ее самой совершенной в мире дизель-электрической подводной лодкой. Однако подводные лодки будут строиться не в Аделаиде, Австралия, а на верфи французской судостроительной группы Naval Group в Шербуре, где уже есть инфраструктура. Предложение Франции прозвучало на фоне работы министерства обороны над рекомендациями по будущему австралийской программы подводных лодок, которые будут переданы правительству в марте.

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