Самый большой враг России? собственная экономика

Нравится Обама целуетБайден считает Россию региональной державой, которой препятствует внутренняя слабость, а не угрозой, достойной испорчения отношений с Германией, особенно когда есть реальный стратегический конкурент в лице Китая, которому нужно противостоять. Россия – второстепенная проблема, которую необходимо остановить и решить.

В пользу этого вывода можно многое сказать, даже по стандартам, которые Россия установила для себя.

В 2007 году, ближе к концу второго президентского срока Путина, Кремль утвердил Национальная экономическая стратегия согласно которому к 2020 году Россия станет одной из пяти крупнейших экономик мира. Благодаря средним темпам роста в шесть процентов в год, Россия утвердится в качестве крупного международного финансового центра и мирового лидера в области технологических инноваций.

В самом деле, Россия, к сожалению, не смогла достичь своих собственных целей. Она по-прежнему занимает одиннадцатое место в рейтинге мировой экономики (именно там, где она была в 2007 году) после того, как тем временем ее обогнали Индия и Южная Корея.

это Зарегистрируйтесь для инноваций Это неудивительно – он поднялся всего на семь позиций до 47-го в Глобальном инновационном индексе – и продолжал оставаться чистым источником капитала, а не магнитом для международных финансов. Темпы роста в среднем едва превышали один процент Ухудшился уровень жизни.

Вместо того чтобы подняться на высший уровень мировой экономической мощи, Россия в лучшем случае добилась стагнации.

Два десятилетия застоя

Эта неудача настолько очевидна, потому что российские лидеры полностью осознавали причины лежащей в основе ее экономической слабости на протяжении более двух десятилетий. Чрезмерная зависимость от экспорта энергоносителей и отсутствие технологических инноваций были темами первого обращения Владимира Путина к нации в 2000 году, но высокие цены на нефть в последующие годы не имели большого стимула для реформ.

Точно так же Дмитрий Медведев выразил сожаление по поводу своей страны. Примитивная экономика, основанная на сырье и безудержной коррупции В начале его президентства на один срок. По крайней мере, он пытался решить эту проблему.

Создание инновационного центра «Сколково» на окраине Москвы в 2010 году было задумано как ответ России на Кремниевую долину и способ превратить сильную научную базу страны в коммерческий успех. Но, как и многие предыдущие попытки экономической модернизации сверху вниз в России, она мало что предложила в плане значимых изменений.

То, что российские лидеры не желают делать за пределами риторического уровня, – это устранение серьезных институциональных слабостей, которые сдерживают предпринимательство и ограничивают рост независимого бизнеса.

«Корпоративный рейд» по-русски

Главный из них – отсутствие справедливой и независимой судебной системы, способной обеспечивать исполнение контрактов и защищать права собственности. Десятки тысяч компаний поглощаются каждый год в Российская частная форма корпоративного рейда, известное как рейдерство, когда владельцев бизнеса арестовывают по ложным обвинениям, а их активы конфисковывают в сговоре с коррумпированными судьями, полицейскими и другими государственными должностными лицами.

Хотя Путин признает ущерб, нанесенный экономическим интересам России такой практикой, А. недавнее обучение Команда ученых из Центра по терроризму, транснациональной преступности и коррупции (TraCCC) Университета Джорджа Мейсона выдвигает на первый план то, что она описывает как «пандемию незаконных рейдов», с увеличением числа случаев на 135 процентов только в 2019 году.

Влияние на деловую уверенность разрушительно. Как отмечается в отчете, торговый омбудсмен Путина сообщил, что: «Более 80 процентов предпринимателей считают ведение бизнеса в стране небезопасным, [and] К сожалению, это число увеличивается ».

Это одна из причин, по которым чистый отток капитала из России вырос до 47,8 млрд долларов. [€40.4bn] в прошлом году.

Бездействие Путина можно объяснить характером созданного им режима и его желанием использовать рейдерство как инструмент политического контроля и обогащения элиты. Это породило культуру подражания и безнаказанности в российском обществе в целом.

В то время как самые известные примеры, такие как Yukos Oil и Hermitage Capital, напрямую связаны с Кремлем, подавляющее большинство рейдов организовано на местном уровне частными лицами, использующими свои связи и богатство для захвата предприятий и уничтожения конкурентов.

Это касается больших и малых компаний. Примеры, приведенные в исследовании TraCCC, включают нападение на крупнейшего российского производителя аммиака, Тольяттиазот (ТоАЗ), конкурентом Уралхимом и захват транспортной компании в Магаданской области в 2019 году при соучастии местного ФСБ.

Плохой деловой климат в России уже ставит низкий потолок для ее потенциала роста.

Воздействие будет только более серьезным, поскольку в течение следующего десятилетия мир будет стремительно двигаться к пост-углеродному будущему. Доходы от нефти и газа обычно составляют около 40 процентов федерального бюджета, но мало что было сделано для создания новых источников национального богатства, способных заменить их.

Поскольку переход на возобновляемые источники энергии может ускориться после саммита COP26 в ноябре, Россия Сильно уязвим к предстоящим изменениям глобального спроса.

Экс-министр финансов Путина Алексей Кудрин пытался заставить Проблема освобождения и реформы четыре года назад, заявив, что неудовлетворительные достижения России в области технологических инноваций – это главный вызов ее будущему суверенитету.

Но его просьбы не были услышаны. Алексей Навальный тоже недавно попал в тюрьму и усыновил Более жесткая стратегия национальной безопасности Это показывает, что Путин по-прежнему озабочен выживанием режима и иллюзорными угрозами суверенитету России со стороны Запада.

Неспособность решить свои внутренние проблемы – вот что Байден имел в виду в своей оценке слабости России. Есть несколько признаков того, что это может измениться.