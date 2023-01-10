Самый большой союзник Путина заявил, что Россия сейчас воюет с НАТО на Украине

Патрушев говорит, что Запад стремится уничтожить Россию

Россия будет стремиться к экономической независимости, укрепляя армию

Патрушев — ключевой ястребиный союзник Путина

МОСКВА (Рейтер) — Один из ближайших союзников президента Владимира Путина заявил во вторник, что Москва в настоящее время ведет борьбу с возглавляемым США альянсом НАТО на Украине и что Запад пытается стереть Россию с политической карты мира.

Путин описывает войну на Украине как экзистенциальную битву с агрессивным и высокомерным Западом и заявил, что Россия будет использовать все доступные средства, чтобы защитить себя и свой народ от любого агрессора.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассматривается дипломатами как один из главных сторонников бескомпромиссного влияния на Путина, который обещал победу на Украине, несмотря на ряд неудач на поле боя.

«События на Украине — это не столкновение Москвы и Киева — это военное противостояние России и НАТО, и прежде всего США и Великобритании», — сказал Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

Патрушев сказал: «План западников состоит в том, чтобы продолжить демонтаж России и в конечном итоге стереть ее с политической карты мира».

Соединенные Штаты опровергли обвинения России в том, что они хотят уничтожить Россию, крупнейшего в мире производителя природных ресурсов, а президент Джо Байден предупредил, что конфликт между Россией и НАТО может привести к началу Третьей мировой войны.

Отвечая на вопрос о комментариях Патрушева, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что НАТО и Соединенные Штаты были частью конфликта в Украине.

«Де-факто они уже стали косвенной стороной этого конфликта, накачивая Украину оружием, технологиями, разведданными и так далее», — заявил Песков на очередном брифинге для прессы.

Вторжение России в Украину 24 февраля спровоцировало один из самых смертоносных конфликтов в Европе со времен Второй мировой войны и крупнейшую конфронтацию между Москвой и Западом со времен кубинского ракетного кризиса 1962 года, когда Советский Союз и Соединенные Штаты были близки к преднамеренной ядерной войне.

Соединенные Штаты и их союзники осудили российское вторжение в Украину как империалистический захват земель, а Украина пообещала сражаться до тех пор, пока с ее территории не будет изгнан последний российский солдат.

только Россия

Взгляды Патрушева, бывшего советского шпиона, знакомого с Путиным с 1970-х годов, дают представление о мышлении на самом высоком уровне Кремля. Он отверг предупреждения директора ЦРУ Уильяма Бернса в 2021 году против вторжения в Украину.

В анализе Запада в советском стиле Патрушев изобразил западные политические элиты коррумпированными и контролируемыми транснациональными корпорациями и бизнес-кланами, которые планировали и осуществляли «цветные революции» по всему миру.

«Американское государство — это всего лишь оболочка группы огромных корпораций, которые правят страной и пытаются доминировать в мире», — сказал Патрушев.

Патрушев сказал, что Соединенные Штаты сеют хаос в Афганистане, Вьетнаме и на Ближнем Востоке и годами пытаются подорвать «уникальную» культуру и язык России.

Он сказал, что Россия стала жертвой западных планов вернуть ее в городские пределы Московии в 15 веке, и обвинил Запад в осушении Украины с целью подрыва России.

«Нашей стране нет места на Западе», — сказал он.

В ответ, сказал он, Россия добьется экономического суверенитета и финансовой независимости, а также нарастит свои вооруженные силы и специальные службы для сдерживания потенциального агрессора.

Он сказал, что российский бизнес и частный капитал должны быть более «национально ориентированными».

«Молодое поколение должно вдохновляться идеями для созидательной работы на благо нашей Родины, а не сидеть в офисах западных компаний», — сказал он.

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