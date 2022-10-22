Самый быстрый графический процессор AMD Radeon RX 7000 для ноутбуков «RDNA 3» может обеспечить уровень производительности RX 6950 XT и RTX 3090.

AMD совершит огромный скачок в производительности графического процессора для ноутбуков со своим чипом Radeon RX 7000 «RDNA 3» следующего поколения.

AMD представляет производительность Radeon RX 6950 XT и RTX 3090 для ноутбуков с графическими процессорами Radeon RX 7000 «RDNA 3»

В отдельных твитах Greymon55 и Kopite7kimi оба лидера сообщают, что графические процессоры AMD Radeon RX 7000 «RDNA 3» следующего поколения в ноутбуке обеспечат значительный прирост игровой производительности на мобильных платформах. Во-первых, у нас есть Гримон 55В твите говорится, что графические процессоры Radeon RX 7000 «RDNA 3» (представленные смайликами ноутбуков) будут обеспечивать производительность, равную Radeon RX 6950 XT, самой быстрой видеокарте AMD RDNA 2.

Второй твит от Копите7кими Название дает нам потенциальный SKU, Radeon RX 7900M, который может быть или не быть флагманским графическим процессором RDNA 3, поскольку компания будет использовать бренд X950 XT для своей лучшей видеокарты RDNA 3 для настольных ПК. производительность на уровне NVIDIA GeForce RTX 3090, которая просто огромна. В настоящее время нет ни одного графического процессора для ноутбука, который мог бы сравниться с основными графическими картами для настольных ПК.

😮‍💨 Сражайтесь с RX 7900M, у него производительность как у RTX 3090. — копите7кими (@kopite7kimi) 22 октября 2022 г.

Самый быстрый графический процессор AMD для ноутбуков, Radeon RX 6850M XT с технологией RDNA 2, не уступает Radeon RX 6700 XT (для настольных ПК). Ноутбук NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti SKU сравним с RTX 3060 Ti и RTX 3070. Таким образом, оба процессора для ноутбуков далеки от своих настольных аналогов, но следующее поколение графических процессоров выведет их на новый уровень и обеспечит производительность на уровне первой степени. . NVIDIA GeForce Мобильные графические процессоры серии RTX 40 будут включать в себя графический процессор RTX 4090 на базе AD103 в качестве флагмана. Поскольку GPU AD102 слишком прожорлив для сегмента ноутбуков. AMD сделает то же самое и, как ожидается, будет использовать кристалл Navi 32 (MCM) для сегмента ноутбуков.

Хотя графические процессоры следующего поколения для ноутбуков не будут обеспечивать такую ​​же производительность, как самые быстрые карты для настольных ПК, основанные на новой архитектуре, все же будет впечатляющим увидеть, что они соответствуют последнему поколению флагманов, потребляя лишь часть энергии.

Ожидается, что графический процессор AMD Radeon RX 7000 серии «RDNA 3», основанный на графических процессорах Nav 3x, будет выпущен в конце этого года, и в сообщениях говорится, что сначала будет выпущен флагман Navi 31, за которым следуют графические процессоры Navi 32 и Navi 33. Скорее всего, мы впервые попробуем RDNA Mobility 3 на выставке CES 2023.

Конфигурации графического процессора AMD RDNA 3 Navi 3X (начальная версия)

имя графического процессора Нави 21 Нави 33 Нави 32 Нави 31 Нави 3X Кодовое название Сиенна Цихлид Ярко-розовый Бонфиш пшеничные люди Блум Бонито будет объявлено позже Работа графического процессора 7 нм 6 нм 5 нм/6 нм 5 нм/6 нм 5 нм/6 нм Пакет графического процессора сородич сородич Млн кубометров (1 GCD + 4 MCD) Млн кубометров (1 GCD + 6 MCD) Миллион кубометров (подлежит уточнению) Размер шаблона графического процессора 520 мм 2 203 мм2 (только НОД) 200 мм2 (только НОД)

425 мм2 (с МКД) 308 мм2 (только НОД)

533 мм2 (с МКД) будет объявлено позже Шейдерные движки 4 2 4 6 8 WGP графического процессора 40 16 30 48 64 SP на WGP 128 256 256 256 256 Единицы расчета (на шаблон) 80 32 60 96 128 (на GPU)

256 (всего) ядер (на матрицу) 5120 4096 7680 12288 8192 ядер (всего) 5120 4096 7680 12288 16384 Шина памяти 256 бит 128 бит 256 бит 384 бит 384 бит x2? тип памяти GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 Объем памяти до 16 ГБ до 8 ГБ до 16 ГБ до 24 ГБ до 32 ГБ Скорость памяти 16-18 Гбит/с будет объявлено позже будет объявлено позже 20 Гбит/с будет объявлено позже Пропускная способность памяти 512-576 ГБ/сек будет объявлено позже будет объявлено позже 960 ГБ/сек будет объявлено позже Инфинити наличные 128 МБ 32 МБ 64 МБ 96/192 МБ будет объявлено позже Флагманский артикул Радеон РХ 6900 ХТХ Радеон РХ 7600 ХТ? Радеон РХ 7800 ХТ?

Радеон РХ 7700 ХТ? Радеон РХ 7900 ХТ? Радеон Про ТВП 330 Вт ~ 150 Вт ~ 250 Вт ~ 350 Вт будет объявлено позже выпускать Четвертый квартал 2020 г. Четвертый квартал 2022 года? Четвертый квартал 2022 года? Четвертый квартал 2022 года? 2023?

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