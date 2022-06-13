Самый влиятельный политик Ирака только что вызвал «радикальную трансформацию»

Отставка всей группы из 73 депутатов шиитского священнослужителя Муктады ас-Садра является самым большим изменением в иракской политике после октябрьских выборов, когда поддерживаемые Ираном шиитские блоки уступили места асадристам. Теперь кажется, что садристы отошли от парламентской политики.

«Это тектонический сдвиг, который угрожает разрушить всю политическую систему после 2003 года», — сказал Ранг Алаэддин, внештатный научный сотрудник программы внешней политики Брукингского института, вашингтонского аналитического центра.

Аль-Садр сказал в рукописном заявлении, что его просьба об отставке его заместителей была «жертвой от меня родине и народу, чтобы избавить их от неизвестной судьбы».

Саджад Джияд, сотрудник аналитического центра Century Foundation в Вашингтоне, округ Колумбия, сказал, что этот шаг «изменил политический дискурс».

Священник очень популярен в Ираке. В течение многих лет он противопоставлял себя как Ирану, так и Соединенным Штатам, став в октябре крупным победителем на парламентских выборах, которые угрожали маргинализацией связанных с Ираном шиитских блоков, которые долгое время доминировали в политике богатой нефтью страны. Но с тех пор политика зашла в тупик, поскольку споры и обвинения в коррупции сорвали президентские выборы и препятствовали формированию правительства. Он добавил: «Если грудная масса останется, [in parliament] Аль-Садр сказал в телевизионной речи в четверг, проложив путь к своей отставке. Эксперты говорят, что в соответствии с процедурой, после того, как депутат подаст в отставку и процесс будет завершен, следующий депутат с наибольшим количеством голосов заменит его. «Это перераспределит 73 места в парламенте между различными политическими блоками», — написал в Твиттере старший научный сотрудник Атлантического исследовательского центра Аббас Казем, добавив, что ожидается, что эти места займут шииты, связанные с Ираном, наряду с некоторыми независимыми. Сдается ли Садр группам, поддерживаемым Ираном, или это просто попытка проецировать свою власть на улицы, где он обладает огромным влиянием? Аналитики говорят, что это, вероятно, будет последним. READ Алексей Навальный - «просто ужасный скелет» на первой явке в суд после тюремной голодовки. Аладдин сказал, что «секретным оружием ас-Садра является его обширная популярная сеть его сторонников и его господство на улице», добавив, что «уход представителей садристского движения является признаком намерения противостоять его соперникам на улице». Ихсан аль-Шаммари, профессор политологии Багдадского университета и глава Иракского центра политической мысли, сказал, что отставка произошла после того, как шиитские блоки, связанные с Ираном, выступили против инициативы ас-Садра по формированию правительства. Это также происходит в то время, когда ас-Садр понимает, что он не может сформировать правительство национального большинства, препятствуя соперничающему блоку. Джияд сказал, что Садр может сигнализировать своим сторонникам, что он сделал все, что в его силах, чтобы попытаться сформировать правительство со своими шиитскими противниками, союзными Ирану. Он добавил, что этот шаг может представлять угрозу и для других сторон, дав им понять, что без него им не обойтись. Аль-Шаммари сказал, что влияние священнослужителя ничуть не уменьшилось. Он добавил: «Я думаю, что Аль-Садр продолжит движение в направлении народной оппозиции. [this] Он удвоит свою политическую власть». Аналитики говорят, что удаление Садра и его партии из правительства приведет к хаосу, и что любое правительство, рожденное в изоляции Садра, «будет мертво». «Это разозлит иракцев и сторонников Садра», — сказал Аль-Шаммари. Они не согласятся видеть своего лидера политически сломленным или изолированным». пищеварение Иран и Венесуэла, введшие санкции США, подписали соглашение о сотрудничестве сроком на 20 лет Иран и Венесуэла в субботу подписали план сотрудничества на 20 лет в Тегеране, где верховный лидер Исламской Республики заявил, что два союзника будут продолжать сопротивляться давлению со стороны Вашингтона. фонПлан включает расширение сотрудничества в нефтяной, нефтехимической, оборонной, сельскохозяйственной и туристической сферах. Подписание проходило под наблюдением президента Ирана Ибрагима Раиси и его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро в северном Тегеране. Мадуро также сообщил, что еженедельный рейс из Каракаса в Тегеран начнется 18 июля. READ Солнечный парус LightSail 2 все еще летает над Землей более чем через два года после запуска почему это имеет значение: Производители нефти находятся под жесткими санкциями США. Отношения между ними углубились, особенно в их нефтяных секторах, что Иран описывает как сопротивление давлению США. ОАЭ запретили фильм «Лайттер» за нарушение авторских прав Объединенные Арабские Эмираты в понедельник запретили публичный показ полнометражного анимационного фильма Уолта Диснея «Световой год» в кинотеатрах в преддверии его выхода на этой неделе, сообщил правительственный орган. Управление по регулированию СМИ Министерства молодежи и культуры написало в Твиттере, что фильм нарушает государственные стандарты содержания СМИ, не уточняя нарушения. фон: Говорят, что в фильме показан однополый поцелуй между двумя женщинами, у которых роман. Как и во многих других странах Ближнего Востока, однополые отношения в ОАЭ криминализированы. Фильм, который вращается вокруг персонажа боевика Базза Лайтера из популярного сериала «История игрушек», был объявлен к выпуску в ОАЭ 16 июня.

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