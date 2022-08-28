Самый запоминающийся момент 101-го ЧМ: атака Саленко из пяти игроков

по Дуг Макинтайр

FOX Спортивный футбольный обозреватель

Примечание редактора: Каждый день с этого момента и до начала первой игры ЧМ-2022 20 ноября мы представим другое воспоминание из истории чемпионата мира. Отсчет продолжается со 101 с пятиочковой атаки Олега Саленко в USA 94.

От первой игры первого чемпионата 1930 года до финала 2018 года между Хорватия И ФранцияНа чемпионате мира было ровно 900 матчей. Только в одном из них игроку удалось забить до пяти мячей.

Этим игроком был российский нападающий Олег Саленко, который пять раз забил гол в победе над Камеруном со счетом 6:1 на групповом этапе. Победы было недостаточно, чтобы помочь россиянам выйти в плей-офф, но рекордный день Саленко позволил ему стать единственным игроком в истории чемпионатов мира, выигравшим «Золотую бутсу» как лучший бомбардир, несмотря на то, что он участвовал только в первом раунде. круговой.

Саленко забил пять мячей Россиянин Саленко забил пять голов Камеруну в финале чемпионата мира по футболу 1994 года.

Саленко также забил с пенальти в ворота Швеции, завершив «Америку 94» с шестью голами, столько же, сколько у болгарского нападающего Христо Стоичкова, с которым он разделил награду. Неплохо для парня, который сыграл на четыре игры меньше.

Дуг Макинтайр, один из самых известных футбольных журналистов Северной Америки, освещал мужскую и женскую сборные США на нескольких чемпионатах мира по футболу. До прихода в FOX Sports в 2021 году он был писателем для ESPN и Yahoo Sports. Подпишитесь на него в Твиттере @ ByDougMcIntyre .