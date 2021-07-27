Самый крутой самолет Америки F-35B, способный садиться и взлетать вертикально, наконец-то получил нового претендента

Американский истребитель F-35B с уникальными возможностями вертикальной посадки и взлета, скорее всего, скоро столкнется с конкурентом из России.

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Российская авиастроительная корпорация «МиГ» (Микоян) приступила к разработке истребителя пятого поколения и в ближайшие годы планирует создать прототип этого самолета, сообщает агентство Sputnik.

Россия продемонстрировала свои инновации в области военной авиации на только что завершившейся Международной авиационно-космической выставке МАКС21, которая проходила под Москвой с 20 по 25 июля.

По данным российских официальных лиц, сделки на сумму 3,59 миллиарда долларов были подписаны на полях МАКС21 с участием 831 компании из 56 стран мира в онлайн- и офлайн-режиме, передает ТАСС. упомянул.

Долгожданный стелс пятого поколенияУмерСу-75 остался изюминкой международной выставки, и он попал в заголовки международных СМИ.

МиГ работает над перспективным палубным истребителем пятого поколения, который будет производиться с использованием стелс-технологий. Представитель российского военно-промышленного комплекса сообщил агентству Sputnik, что в настоящее время идет этап компьютерного моделирования, а запуск первого прототипа планируется в ближайшие несколько лет.

Поскольку в сообщении говорилось, что разработчики изучают возможность создания версии истребителя с вертикальным взлетом и посадкой, военные энтузиасты начали сравнивать его с американским самолетом F-35B, разработанным Lockheed Martin.

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F-35B

Lockheed Martin F-35 Lightning II – один из самых передовых боевых самолетов в мире – малозаметный самолет пятого поколения с высокой маневренностью, сверхзвуковой скоростью и многофункциональностью.

Обладая скоростью 1,6 Маха (1200 миль в час) и дальностью полета 900 морских миль, F-35 имеет непревзойденную авионику и оснащен двигателем Pratt & Whitney F135, который считается самым мощным истребительным двигателем в мире.

Среди трех переменных F-35B Он имеет возможность короткого взлета / вертикальной посадки (STOVL), которая может использоваться как на земле, так и на борту авианосца.

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Функция STOVL позволяет самолету приземляться вертикально, как вертолет, и взлетать на очень короткие расстояния. Это позволяет ему действовать со строгих баз ближнего действия и с целого ряда авианосных кораблей.

Стоящий более 100 миллионов долларов за самолет, F-35B является одним из самых дорогих самолетов в мире. Он эксплуатируется исключительно морской пехотой США, кроме экспорта в Японию и Великобританию. Италия, и Южная Корея.

Соединенные Штаты Корпус морской пехоты В настоящее время на вооружении компании находится около 80 F-35B, разделенных на пять эскадрилий, и планируется закупить в общей сложности 353 самолета этого типа.

Вариант F-35B получил базовую сертификацию в 2015 году, что позволяет самолету патрулировать и наносить базовые удары, но еще не готов к более сложным задачам.

В феврале 2021 года 225-я всепогодная ударная эскадрилья морской пехоты (AW) «Викинги» официально преобразована в 225-ю морскую истребительную ударную эскадрилью (VMFA), став последней эскадрильей, присоединившейся к эскадрилье F-35B.

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МиГ-35

Sputnik сообщил, что новый палубный самолет будет спроектирован на базе МиГ-35. Также в него войдет сопутствующий дрон, выполняющий функции дозаправки или совместных ударов.

МиГ-35 – новейший боевой истребитель в серии МиГ с улучшенной авионикой, передовыми системами вооружения и первый российский самолет с РЛС AESA.

Многоцелевой истребитель поколения МиГ-35 4 ++ недавно произвел впечатление на публику, продемонстрировав на авиасалоне МАКС21 превосходную авионику.

Он оснащен активной РЛС с фазированной антенной решеткой Фазатрон Жук, которая может обнаруживать несколько целей, устойчива к средствам электронного противодействия и имеет большую дальность обнаружения, чем предыдущие радарные платформы российского производства.

Кадры подготовки к # Макс 2021.

Пока другим скучно ползать, МиГ-35 демонстрирует настоящую динамику полета, благодаря РСК «МиГ» и тому, кто точно умеет летать – Михаилу Александровичу Беляеву.

📹https://t.co/BLYNTjxUHi pic.twitter.com/ygUA46wmas – Грета Тобург (@qretaxyeta) 18 июля 2021 г.

МиГ-35 был впервые представлен в 2007 году на выставке Aero India в Бангалоре, Индия. Летные испытания начались в январе 2017 года, а первая партия из шести самолетов была заказана в августе 2018 года.

Первые два серийных самолета поступили в ВВС России в июне 2019 года.

Специалисты считают МиГ-35 усовершенствованной версией боевых самолетов МиГ-29К / КУБ и МиГ-29М / М2, серийно разрабатываемой на экспорт.

в МиГ 29 кг Это российский многоцелевой всепогодный боевой самолет, разработанный в 1980-х годах и составляющий значительную часть российских и индийских военно-морских эскадрилий.

МиГ-35, доступный как в одно-, так и в двухмоторном сиденьях, может летать с максимальной скоростью 2,23 Маха, что ставит его на один уровень с F-22 Raptor, Су-35 и другими моделями высшего класса. Его дальность действия превышает таковую у МиГ-29 на 50%, а двигатели с трехмерным вектором тяги обеспечивают превосходную маневренность, с которой может соперничать только Су-35.

МиГ-35 против F-35

По мнению экспертов, пожелавших остаться неизвестнымиЭлемент тяги делает МиГ-35 превосходным истребителем и дает возможность уклоняться от ракетных атак БВР, чего не может сделать F-35.

Российский самолет также может нести вдвое большую полезную нагрузку, чем F-35.

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Тем не менее, американский истребитель обладает решающим преимуществом в плане малозаметности и оснащен самой современной электроникой и компьютерной техникой.

Однако пока выпущено всего 14 самолетов, в том числе шесть опытных и восемь серийно выпущенных. Более того, Россия остается единственным оператором МиГ-35, несмотря на то, что он продается как экспортный продукт.