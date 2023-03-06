Самый неприятный враг Fallen Dynasty может отправиться в ад

Нет, я не хочу курить. картина : Команда ниндзя / Котаку

Примерно после 40 адских часов работы и сидения на уровне 95 я застрял У Лун: Падшая династияпоследний босс. Я думаю, это имеет смысл. Это конец игры, поэтому концовка, конечно, будет сложной. Но добраться до этой точки было опасно по одной конкретной причине: несмотря на то, что это один из самых доступных Soulslike, эти убийцы с двумя мечами в последней RPG Team Ninja продолжают надирать мне задницу, и я ненавижу это.

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Ву Лонг Это приходит к нам от Team Ninja, разработчика Ниох игры и Странный рай: Происхождение Final Fantasy. Последнее приключение Team Ninja, действие которого начинается в 184 году нашей эры и переносит вас в исторический период Троецарствия, завершит вас прекращением крестьянского восстания под предводительством даоса в черном Ю Цзи. По мере того, как похожий на стероид эликсир распространяется по полю боя, вы столкнетесь со всевозможными врагами, от Дураки вроде Чжан Ляна Для солдат-зомби и всего, что между ними. Ты столкнешься со многими свирепыми врагами, но ни один из них не вселит в мое сердце такой страх, как эти глупые убийцы.

в Ву ЛонгНа первых уровнях большинство ваших столкновений будет связано с закаленными солдатами и разрушительными зверями-демонами. Повсюду разбросано несколько более сильных воинов, умных и трудолюбивых врагов, которые знают игровую механику не хуже вас и совершают многочисленные уклонения, критические удары и отклонения, демонстрируя свое мастерство в бою. Эти обмены могут оказаться трудными, если вы нетерпеливы или неприятны. Тем не менее, притормозив, чтобы понять управление игрой, вы докажете, что даже самые стойкие враги, в том числе печально известный военачальник Люй Бу, могут падать, как болваны. Вы не увидите моих грозных убийц, стоящих в засаде до второго или третьего основного поля боя, прячущихся за объектом окружающей среды или выжидающих время в стенах здания.

Извините, ну вот опять… Скриншот : Команда ниндзя / Котаку

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Эти ребята худшие по разным причинам. Они не сразу рычат, когда вы проходите мимо, поэтому они могут нанести вам удар в спину, прежде чем вы поймете, что вам предстоит драка. Она невероятно быстра и имеет длинные, мучительные полосы, которые трудно предсказать и разочаровывает вбок. И, несмотря на свою легкую броню, ассасины могут выдержать несколько ударов. Эти рывки с двумя мечами доставляют неудобства даже в бою один на один, поскольку они бродят по полю боя, бросаясь, чтобы порезать вас, прежде чем перевернуться, чтобы выпустить стрелы, которые поражают вас эффектом размещения, таким как балласт (который замедляет ваше движение) или яд.

Еще хуже бывают моменты, когда вы сражаетесь с несколькими убийцами одновременно. Поскольку они высококвалифицированные бойцы, сражаться с двумя или тремя из них в одиночку — безумная задача, которая может привести к накалу страстей у игрока.

Меня это сейчас убивает… Скриншот : Команда ниндзя / Котаку

Я помню один случай в конце игры, когда, расправившись с несколькими волками, я подошел к обсаженному деревьями храму, думая, что просто войти в него безопасно. Когда я шел по каменной дорожке к многоуровневому красному зданию, мой самый страшный кошмар — два убийцы — спустился с ветвей. Вскоре после этого они отправили меня в могилу, и делали это снова и снова каждый раз, когда я осмеливался приблизиться к их драгоценной пагоде. Сколько бы я ни пытался, отражая и уклоняясь от этой атаки, убийцы превращали меня в фаршированного волка.

Стало так жарко, что я думаю, что слишком сильно схватил свою консоль PS5; Теперь он издает странные звуки, когда поднимаю его. Что-то нужно было делать с этими убийцами, которые терроризировали меня. Ву Лонг играя. Итак, что ты сделал? Я вызвал все возможные подкрепления, и мы пошли на это. Никто не может остановить мою банду, даже эти ужасные убийцы.

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Я все еще обязан положить конец Восстанию Желтых Тюрбанов, выпотрошив Даоса в Черном и того последнего босса, которого он сделал из меня, но, по крайней мере, я могу быть спокойным, зная, что ненавистные убийцы теперь мертвы. То есть, пока я не вернусь, чтобы снова пройти несколько уровней, готовясь к финальной битве. Мои кошмары, возможно, не совсем исчезли, но с друзьями, которые поклялись прикрывать меня, я не слишком боюсь противостоять им. Хотя я полностью признаю, что я потрясен; Я не хочу снова видеть блеск этих двойных мечей.